США доверят искусственному интеллекту написание военных планов

Подключение разведывательных баз данных и систем военного управления требует более высокого уровня инженерии, чем базовые задачи ИИ

Обучение искусственного интеллекта (ИИ) военному делу для разработки оперативных планов является «активной сферой экспериментов» разработчиков. Так, в Министерстве обороны США намерены изучить возможности ИИ в составлении военных планов — все для того, чтобы в эту сферу не добралось правительство Китая.

Об этом пишет издание Breaking Defense.

По мнению исследователей, подключение разведывательных баз данных и систем военного управления требует более высокого уровня инженерии, чем базовые задачи ИИ, впрочем, это вполне реально воплотить в жизнь.

«Военные задачи более специфичны, чем приготовление курицы с пармезаном. Обучение ИИ для помощи в ведении войны потребует лучшей настройки для LLM. Это должно быть что-то созданное специально для наших целей», — подчеркнул бывший армейский офицер США Джастин Линч, возглавляющий Специальный проект конкурентных исследований США.

Эксперты предполагают три уровня использования генеративного ИИ в военной и разведывательной сферах — от простейших краткосрочных применений до самых амбициозных, требующих многих лет тщательной подготовки и экспериментов:

Генерация контента: обобщение секретных разведывательных отчетов или инвентаризация военной логистики. Чем точнее и конкретнее наборы данных, на которых учится ИИ, тем действеннее его ответы. Большинство военных пользователей хотели бы иметь особо надежные средства защиты от «галлюцинаций» ИИ, содержащие ложные ответы.

Впрочем, США также могут использовать пристрастие ИИ к вымыслам для создания детального фальшивого фона для своих агентов, что может охватывать годы убедительных публикаций в социальных сетях.

Автоматизированное управление другими ИИ: вместо того, чтобы опираться на один набор данных, ИИ будет искать информацию из большого набора баз данных или инструментов.

«Я провел много времени, работая в Центрах тактических операций, и обычно у нас есть доступ к сотням баз данных и инструментов, а времени на ознакомление немного. Большая языковая модель может автоматически проанализировать эти данные», – подчеркнул Линч.

Агентный ИИ: на этом этапе искусственный интеллект может перейти от рекомендаций к выполнению задач под строгим контролем.

Эксперты надеются создать генеративный ИИ, который ставит перед подчиненными задачу собирать информацию для восполнения пробелов в своих данных.

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