Ученые открыли еще одно полезное свойство кофе

Исследователи нашли связь со снижением риска ожирения и цирроза печени, а также развития сердечно-сосудистых заболеваний. К исследованию привлекли 15 800 добровольцев европейского и афроамериканского происхождения.

У международной группы ученых есть хорошие новости о кофе: недавнее исследование показало, что этот любимый многими напиток обладает впечатляющими преимуществами для здоровья, в частности, снижает риск развития заболеваний печени.

Исследования показывают, что употребление кофе связано со снижением уровня сахара в крови, улучшением когнитивных функций, защитой от слабоумия в пожилом возрасте и даже продлением жизни. Все эти ассоциации являются скорее корреляционными, чем причинно-следственными, но известно, что кофе может, по крайней мере, улучшить наше настроение с 8 утра до полудня.

Новое исследование посвящено тому, почему кофе заставляет наш организм чувствовать себя так хорошо. Большинство научных работ о влиянии кофе и чая на здоровье человека указывают именно на эту взаимосвязь.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.

Напомним, мы сообщали, что эндокринологи назвали продукты, полезные для щитовидной железы. Витамины, которые содержатся в натуральных продуктах, способны поддержать правильную и стабильную работу щитовидки.

Также сообщалось, что у детей с ожирением чаще развивается деменция. К 2050 году число случаев деменции во всем мире утроится и превысит 150 миллионов человек. Поскольку лекарство еще не изобрели, все больше внимания уделяется факторам образа жизни, которые снижают риск.