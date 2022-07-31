Ученые рассказали, где кончается Солнечная система

Проведение измерений в космосе — непростая задача. Нельзя просто сделать длинную линейку для расчета расстояний, когда речь идет об объектах, удаленных на миллионы и миллиарды километров.
Сложность измерений в космосе заставила многих задаться вопросом, где заканчивается Солнечная система. Оказывается, ответ зависит от того, что вы определяете как конец.
По данным НАСА, существует несколько критериев для определения конца Солнечной системы.
- Если посмотреть, где заканчиваются планеты, то можно сказать, что граница нашей системы находится либо на Нептуне, либо в поясе Койпера — поясе астероидов, где расположена карликовая планета Плутон.
- Если считать, что Солнечная система состоит из всего, на что влияет гравитация Солнца, то можно сказать, что она заканчивается облаком Оорта, которое представляет собой сферическое облако мусора, находящееся в тысячи раз дальше Нептуна.
- Также, можно сказать, что Солнечная система заканчивается там, где заканчивается магнитное поле Солнца.
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