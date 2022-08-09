Ученые: синий свет экранов ускоряет процесс старения

Эксперименты проводились с плодовыми мушками, помещенными в темную комнату. Их разделили на несколько групп в возрасте двух, 20, 40 и 60 дней.

Исследователи биоритмов из Университета Орегона обнаружили, что синий свет от экранов гаджетов может вызывать преждевременную старость.

Эксперименты проводились с плодовыми мушками, помещенными в темную комнату. Затем насекомых перенесли в комнату, освещенную синей светодиодной лампой. Таким образом, исследователи разделили подопытных на несколько групп в возрасте двух, 20, 40 и 60 дней.

Поскольку клеточная структура плодовых мушек похожа на человеческую, у ученых была рабочая модель поведения митохондриальных клеток. Оказалось, что при одинаковых условиях интенсивности света старые насекомые переносили синий свет гораздо хуже, чем молодые мухи.

Биологи считают, что эта тенденция связана со снижением дыхательной функции митохондрий. Митохондрии производят аденозинтрифосфат, химический элемент, который способствует выработке энергии в клетках организмов.

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