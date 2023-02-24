Ученые выяснили, какие последствия для организма влечет за собой привычка долго спать

Об этом рассказал психотерапевт Спартак Суббота на своей странице в Instagram .

По его словам, данные лабораторных исследований подтверждают, что у тех, кто спит меньше необходимого времени, чаще начинаются проблемы со здоровьем, чем у тех, кто высыпается. Однако последующие исследования также показали, что те, кто спит 9 и более часов в сутки, сталкиваются с похожими проблемами. В их числе — повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение обмена веществ, лишний вес, тревожность и т.д.

Результаты 17 исследований о сне показывают, что риск ранней смерти увеличивается у тех, кто отклоняется от нормального времени сна в любую сторону.

Эксперты уточнил, что риск умереть раньше времени у тех, кто спит недостаточно, на 12% выше, чем у тех, кто спал 7-8 часов. Вместе с тем, у тех, кто спал слишком долго, риск смерти был выше на 30%.

Медик отмечает, что несмотря на результаты ученых, нельзя утверждать, что долгий сон вреден, поскольку такие результаты исследований могут быть обусловлены тем, что больные люди спят больше. И логично, что больные люди чаще умирают.

Ранее «Курсор» информировал, что медики рассказали, как влияют на здоровье разные позы сна. Во время сна организм перезаряжается и восстанавливается, а положение тела при этом может помочь или помешать.