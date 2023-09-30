Ученые выяснили самые действенные способы бросить курить

Курение уносит жизни миллионов людей каждый год, говорят ученые и рекомендуют как можно скорее избавиться от этой привычки. Согласно новому исследованию, есть три самых эффективных способа бросить курить.

Об этом пишет Science Alert.

Британская команда исследователей из Оксфордского университета провела анализ данных и определила, что препараты варениклин, цитизин и электронные сигареты являются самыми эффективными методами для борьбы с курением.

В рамках исследования были отслежены результаты успешного отказа от курения в течение не менее 6 месяцев у более чем 157 тысяч курильщиков, участвовавших в 319 рандомизированных контролируемых исследованиях.

Известно, что никотин является основным веществом, вызывающим привыкание к курению. Данные исследования показывают, что только 6 из 100 человек могут бросить курить без дополнительной поддержки.

Препараты цитизин и варениклин действуют, активируя никотиновые рецепторы в мозгу, которые высвобождают дофамин под действием никотина, таким образом предотвращая активацию никотином. Исследование не выявило существенной разницы между препаратами цитизин, также известным как Tabex, варениклином (Chantix и Champix) и электронными сигаретами. Около 14% курильщиков, которые пытались бросить с использованием этих методов, добились успеха через 6 месяцев или более.

Однако стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения выразила опасения относительно электронных сигарет, считая их вредными для здоровья. Есть также исследования, указывающие на то, что дым от электронных сигарет может ослабить иммунные клетки.

Помимо вышеперечисленных методов, ученые также обратили внимание на никотинозаместительную терапию (НЗТ) с использованием никотиновых пластырей, жевательных резинок или леденцов. Однако использование только одной формы НЗТ, например, пластыря или жевательной резинки, оказалось менее эффективным.

Также стоит учитывать, что снижение уровня потребления никотина постепенно может быть более эффективным, чем внезапный отказ. Препарат бупропион показал эффективность у 9% курильщиков, однако с ним связано некоторое увеличение побочных эффектов.

Важно отметить, что данное исследование было проведено в странах с высоким уровнем дохода, и дополнительные исследования могут рассмотреть влияние социально-экономического статуса на отказ от курения.