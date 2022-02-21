Учёные обнаружили череп нового необычного динозавра

Палеонтологи обнаружили череп «необычного» динозавра, который мог быть близким родственником предков безрукой группы динозавров, живших на южном полушарии Земли около 70 миллионов лет назад.

Новый вид, Guemesia ochoai, был разновидностью абелизаврид — отряда плотоядных динозавров, обитавших в некоторых частях современной Африки, Южной Америки и Индии.

Исследование было опубликовано в Journal of Vertebrate Paleontology.

Ученые сообщают, новый динозавр необычный для своего вида. Есть несколько особенностей, которые позволяют предположить, что это новый вид, который ранее не был известен науке.

Предварительные исследования показывают, что у этих динозавров передние конечности были даже короче, чем у тираннозавра и не приносили животному никакой пользы, поэтому они полагались лишь на свои челюсти и мощные головы.

По словам ученых, окаменелости этой группы динозавров были обнаружены в горных породах по всей Африке, Южной Америке, Европе, а также в Индии и датируются поздним меловым периодом, незадолго до того, как динозавры были уничтожены 66 миллионов лет назад.

Палеонтологи также обнаружили, что мозг у них был маленьким.

Окаменелость показывает, что череп нового вида был примерно на 70 процентов меньше, чем у любого из его родственников, но также указывает на то, что это могут быть останки подростка.

Ученые говорят, что существуют противоречивые данные об этом, но добавляют, что у динозавра достаточно уникальных особенностей, чтобы полагать, что это новый род и вид, находящиеся в нижней части генеалогического древа абелизавров или тесно связанные с предками остальных динозавров.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, какие растения оказались устойчивы к глобальному потеплению.

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