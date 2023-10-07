Важно понимать риски, связанные с употреблением алкоголя.

Пьчнсиво уже давно связано с развитием «пивных животов», но оно также может привести к накоплению эктопического жира вокруг жизненно важных органов, таких как сердце, печень и кишечник.

Об этом говорится в исследовании Университета Уэйк Форест.

Эктопический жир – это жир, который накапливается там, где его не должно быть в организме. Неалкогольная жировая болезнь печени является распространенным примером этого.

Исследование, являющееся частью Многоэтнического исследования атеросклероза (MESA), было сосредоточено на субклинических сердечно-сосудистых заболеваниях и факторах риска, приводящих к сердечно-сосудистым проблемам. Более 6500 участников различного этнического происхождения были опрошены на предмет их привычек к употреблению алкоголя, которые были разделены на такие группы, как сильно пьющие, умеренно пьющие и трезвенники.

Компьютерная томография (КТ) использовалась для измерения накопления жира вокруг сердца (перикардиальный жир) и в печени (печеночный жир). Исследование показало, что злоупотребление алкоголем и пьянство связаны со значительно более высоким содержанием перикардиального жира, при этом самые низкие уровни эктопического жира наблюдаются у людей, пьющих мало и умеренно.

Вино, в отличие от пива и спиртных напитков, по-видимому, имеет менее значимую связь с увеличением количества жира в перикарде, возможно, из-за полезных полифенолов в вине и более здорового образа жизни среди любителей вина.

Исследование подчеркнуло J-образную связь между потреблением алкоголя и эктопическим жиром, подчеркнув, что чрезмерное употребление алкоголя, как и накопление эктопического жира, является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи подчеркнули важность понимания этих рисков, связанных с употреблением алкоголя и эктопическим ожирением.

Курсор писал, что медики назвали редкий симптом рака, который появляется, когда человек пьет алкоголь.