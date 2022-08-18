В сети опубликовали новые фото сверхмассивной черной дыры

Недавно полученное изображение черной дыры в центре галактики Мессье 87 (M87) позволяет рассмотреть слои черной дыры и увидеть фотоны, которые разлетаются от огромного гравитационного воздействия объекта.

Астрономы получили обновленное изображение черной дыры в центре галактики Messier 87 (M87). На нем видно «фотонное кольцо», которое было образовано фотонами, отлетающими от космического объекта.

Черная дыра, расположенная на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли, была изображена на первой фотографии черной дыры, сделанной в 2019 году телескопом Event Horizon. Снимок подтвердил предсказания о том, как она должна выглядеть. Однако астрономам не удалось увидеть другой ожидаемый артефакт — тонкое яркое «фотонное кольцо». Увидеть его удалось только сейчас.

Black hole at the heart of Messier 87 Galaxy revealed black hole’s bright Photon Ring. Simulations predicted a thin, bright ring of light created by photons flung around the back of the black hole by its intense gravity.#Space pic.twitter.com/OC1UKp15fV — Ishmal Khan (@iishmalkhan) August 18, 2022

Черная дыра в центре галактики M87 весит около 3,5 миллиардов Солнц. Ее диск достигает 0,39 световых лет, то есть в 650 раз больше, чем расстояние между Солнцем и Плутоном.

Ранее Курсор писал, что в Перу обнаружили давнюю гробницу инков. В гробнице, вырытой под домом, хранились останки богатых людей. Эксперты пришли к такому выводу, потому что останки были найдены завернутыми в одежду, вместе с керамикой и богатыми украшениями.