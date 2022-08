В сети опубликовали новые фото сверхмассивной черной дыры

Астрономы получили обновленное изображение черной дыры в центре галактики Messier 87 (M87). На нем видно «фотонное кольцо», которое было образовано фотонами, отлетающими от космического объекта.

Черная дыра, расположенная на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли, была изображена на первой фотографии черной дыры, сделанной в 2019 году телескопом Event Horizon. Снимок подтвердил предсказания о том, как она должна выглядеть. Однако астрономам не удалось увидеть другой ожидаемый артефакт — тонкое яркое «фотонное кольцо». Увидеть его удалось только сейчас.

