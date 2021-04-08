21 гражданин Израиля попал в список миллиардеров Forbs в 2021-м году

Далеко не все миллиардеры-израильтяне из списка Forbs проживают в Израиле.

В список миллиардеров Forbes на 2021 год вошел 21 израильтянин во главе со Стефом Вертхаймером, занимающим 432 место с состоянием в 6,2 миллиарда долларов. Вертхаймер вытесняет братьев Офер, которые больше не числятся в списке израильтян. Эяль Офер (Монако) занимает 197-е место с состоянием в 11,1 миллиарда долларов, а Идан Офер занимает 440-е место с 6,1 миллиардами долларов. Два миллиардера с израильским гражданством также стоят выше Вертхаймера — Роман Абрамович (Россия) занимает 142-е место с 14,5 миллиардами долларов, а Патрик Драи (Швейцария) находится на 186-м месте с 11,8 миллиардами долларов.

Далее в списке идут Тедди Саги на 539-м месте с состоянием в 5,2 миллиарда долларов и Фрэнк Лоуи, также с 5,2 миллиардами долларов, который сколотил свое состояние в торговых центрах в Австралии и вернулся в Израиль в 2019 году.

Бывшая держательница контрольного пакета акций Bank Hapoalim Шари Арисон — самая богатая женщина Израиля, занимающая 655-е место с 4,4 миллиардами долларов. Также в списке есть продюсер фильмов Арнон Милчан (3,4 миллиарда долларов), соучредитель Check Point Гил Швед (3 миллиарда долларов) и держатель контрольного пакета акций Delek Ицхак Чува (2,7 миллиарда долларов). В список также входят владелец центральной компании по розливу (Coca Cola) Дэвид Вертхайм (2,4 миллиарда долларов) и контролирующий акционер Dan Hotels и Elbit Systems Майкл Федерманн (2,1 миллиарда долларов).

Далее идут председатель Colmobil Шмуэль Харлап (1,9 млрд долларов), контролирующий акционер Draft Kings Шалом Мекензи (1,7 млрд долларов), соучредитель Check Point Мариус Нахт (1,5 млрд долларов), предприниматель в области биотехнологий Мори Аркин (1,4 млрд долларов) и акционер First International Bank и Paz Задик Бино и его семья (1,4 миллиарда долларов).

Ранее Курсор писал, что безработица в Израиле снизилась до 12,7%. В отчете Банк Израиля говорилось, что средний уровень безработицы за год вырос до 15,7%, при этом больше всего пострадали низкооплачиваемые работники.

Экономика пострадала от Covid-19 намного больше, чем от кризиса 2008 года. Банк Израиля особенно обеспокоен уровнем безработицы и заявляет, что финансовую политику необходимо поставить под контроль.

Мириам Адельсон стала самой богатой женщиной Израиля. Мириам Адельсон на данный момент является самым богатым человеком в Израиле с состоянием в 38,2 миллиарда долларов.