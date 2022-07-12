Опрос: как союз Ганца-Саара повлияет на расстановку сил перед выборами

Следующие всеобщие выборы в Израиле пройдут 1 ноября — пятые за три года.

Объявленный в воскресенье союз между партиями «Кахоль-Лаван» Бени Ганца и «Тиква Хадаша» Гидеона Саара не приведет к серьезному политическому сдвигу между правым и левоцентристским блоками, говорится в опросе, проведенном Channel 12 News.

Опрос показал, что, если бы выборы проводились сейчас «Ликуд» получил бы 34 места в Кнессете, за ним следуют «Еш Атид» — 23 места, «Кахоль-Лаван» — «Тиква Хадаша» — 13 мест, Религиозная сионистская партия — 10 мест, ШАС — 8 мест, Яадут а-Тора — 7 мест, Объединенный арабский список и Исраэль Бейтену — по 6 мест каждая, Авода — 5 мест, РААМ и МЕРЕЦ — по 4 места каждая.

При этом партия бывшего премьер-министра Нафтали Беннета «Ямина», находящаяся сейчас под руководством министра внутренних дел Айелет Шакед, не преодолеет избирательный барьер и не попадет в Кнессет.

Накануне Шакед написала в Твиттере, что «очень скоро поделится хорошими, важными и удивительными новостями. Пока все, что я могу сказать, это то, что мы все время участвуем в гонке за эту страну и народ».

Результаты опроса показали, что ожидается, что политические ситуация между блоками останется стабильными: 59 мандатов у правых и 54 у левоцентристского блока. Это исключает шесть мандатов Объединенного арабского списка (арабская партия вряд ли присоединится к какой-либо коалиции, но все же может поддержать кандидата для формирования правительства после того, как станут известны результаты выборов).

Такие близкие результаты привели к затяжному политическому кризису в Израиле. Правительство, сформированное Беннетом, а ныне исполняющим обязанности премьер-министра Яиром Лапидом, стремилось положить конец циклу выборов, свергнув тогдашнего премьер-министра Биньямина Нетаниягу после 12 лет пребывания у власти и четырех выборов, в ходе которых ему не удалось сформировать правое правительство.

Однако вскоре коалиция оказалась недееспособной. В конце июня Беннет объявил о досрочных выборах, заявив, что усилия по стабилизации все более неустойчивой коалиции, находившейся у власти всего год, исчерпаны.

Кнессет распустился 30 июня. Лапиду возглавил переходное правительство, которое проведет Израиль через выборы.

Ранее Курсор писал, что новый опрос показывает, что блоку Нетаниягу не хватает двух мест для большинства, необходимого для формирования коалиции большинства. Интересно, что по этому опросу партия Ямина вообще не попадет в Кнессет.

Наша редакция информировала, что Ганц и Саар провели первое заседание объединенной партии. Министр обороны и министр юстиции провели заседание новой партии и заявили, что намерены сформировать коалицию после следующих выборов, которые запланированы на ноябрь.

Курсор ранее сообщал, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того, как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.

Напомним, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.