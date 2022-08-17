Минфин виноват в споре с Союзом учителей — Шаша-Битон

Министр образования заявила, что «Министерство финансов не заботится об учителях, родителях или учениках».

Министр образования Ифат Шаша-Битон обвинил Министерство финансов в нежелании прийти к соглашению с Союзом учителей по поводу повышения заработной платы учителей по всей стране. Об этом она заявила в интервью на 12 канале.

За две с половиной недели до начала нового учебного года в Израиле переговоры между министром финансов и Союзом учителей зашли в тупик на фоне угроз со стороны учителей нарушить работу израильской системы образования, объявив забастовку

«Министерство финансов не заботится об учителях, родителях или учениках. С их точки зрения, переговоры могут затянуться до декабря. Предложение, которое было представлено, не соответствует действительности», — сказала Шаша-Битон.

По ее словам, Министерство финансов Авигдора Либмерана «не хочет сделки» и не хочет ее с января. Однако Шаша-Битон воздержалась от личных нападок на Либермана, предположив, что в министерстве есть «чиновники», не желающие повышать зарплату учителям.

«В начале июля Либерман сказал мне, что хочет заключить сделку в течение двух недель. Я все еще верю ему», — добавила министр.

По словам Шаши-Битон, Министерство образования в ходе переговоров представило «четкий план» для достижения успешного результата, который должен включать « гарантии того, что у новых учителей есть будущее, а у учителей-ветеранов есть финансовая стабильность».

На фоне продолжающихся забастовок и сообщений о вакантных должностях в системе образования Министерство финансов опубликовало отчет с подробным описанием расходов на оплату труда в системе образования на 2020-2021 учебный год. Согласно выводам отчета, резко возросло число молодых учителей, бросающих преподавание, вероятно, из-за значительного неравенства в заработной плате педагогов».

Согласно отчету ОЭСР о заработной плате учителей в 2021 году, в Израиле также наблюдается один из самых больших разрывов в заработной плате учителей. зарплата штатного учителя составляла 13 971 шекель.

Ранее Курсор писал, что Минфин хочет, чтобы учителя прекратили забастовки. Министерство финансов готово пойти на уступки учителям и повысить зарплаты на тридцать процентов — до девяти тысяч шекелей. Кроме того предлагается финансирование дополнительных должностей.

Кроме этого, журналисты рассказали, каких учителей не хватает в Израиле. Министр образования Ифат Шаша-Битон отметила, что для восполнения кадровых пробелов в системе образования необходимо повысить зарплату учителям.

Курсор сообщал, что в Минобразования заявили, что в преддверии учебного года не заполнены 5 600 вакансий преподавателей.

Стало известно, что в Израиле молодые педагоги массово отказываются от профессии.

Напомним, что в Израиле могут повысить зарплату учителям.