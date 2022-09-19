Закон об урегулировании споров: Беннетт дал слабину

Когда два члена парламента от коалиции заявили, что будут голосовать против Закона об урегулировании, а оппозиция отказалась поддерживать его, Нафтали Беннетт уступил.

Когда два члена парламента от коалиции заявили, что будут голосовать против так называемого «закона об урегулировании», а оппозиция отказалась поддерживать его, тогдашний премьер-министр Нафтали Беннетт уступил.

Об этом говорится в материале «Беннет моргнул первым», опубликованном в издании Israel National News.

Автор отмечает, что в конце своего первого года пребывания на посту премьер-министра Израиля Нафтали Беннетт столкнулся со вторым критическим моментом в своей политической жизни — первым, конечно же, был вопрос о том, присоединяться ли к Яиру Лапиду в формировании «самой необычной коалиции, когда-либо существовавшей в этой стране».

«Закон об урегулировании автоматически продлевался каждые пять лет, начиная с 1967 года, без фанфар и суеты, настолько тихо, что многие израильтяне, такие как я, вообще не знали о законе и узнали о нем только потому, что он стал точкой опоры для коалиционного правительства. Я нахожу это иронией, божественным замыслом или совпадением, … что этот закон появился для обновления … в конце первого года Беннета в качестве лидера страны. Я бы хотел, чтобы он подошел к обновлению ровно через год, после того, как он закончил бы свой второй срок и в любом случае должен был бы передать эстафету Лапиду», — пишет автор.

По его словам, тогда это стало проверочным моментом, и Лапид стал временно исполняющим обязанности премьер-министра.

«Однако оппозиция была нетерпелива. Они не могли ждать еще год. Их не волновало, что после двухлетнего перерыва наконец появился национальный бюджет. Их не заботило, что в Негеве было движение к основанию новых еврейских поселений. Их не заботило, что были предприняты более согласованные усилия по борьбе с арабским насилием, чем раньше», — говорится в статье.

Отмечается, что поскольку оппозиция не смогла создать альтернативное правительство с Нитаньягу во главе, как они пытались это сделать, пришлось назначить новые выборы.

Как сообщал Курсор, заместитель премьер-министра и бывший обладатель этого портфеля Нафтали Беннетт в настоящее время ведет переговоры с представителями высокотехнологичных компаний, а также компаниями из других сфер о вступлении в их ряды после окончания выборов.

Также Курсор писал о том, что Нафтали Беннетт показал, куда отправился отдыхать с детьми.