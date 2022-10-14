Разочарование на рынке недвижимости: цены на квартиры бьют рекорды

Цены на квартиры в сентябре выросли на 1,9%, показав по сравнению с прошлым годом увеличение цены 19,0%. Резкий рост процентной ставки не смог остановить движение цен.

Несмотря на меры, принятые Банком Израиля ситуацию в стране остается напряженной. В пятницу был опубликован индекс потребительских цен за сентябрь, который только за последний месяц он вырос на 0,2%.

В годовом выражении рост составил 4,3%, а за последние двенадцать месяцев, закончившиеся сентябрем 2022 года, зафиксирован рост на 4,6%.

Также значительный рост был зафиксирован в секторе недвижимости – цены на квартиры выросли в сентябре на 1,9%, таким образом составив 19,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответственно поднялся индекс цен на аренду.

Статистика показала, что это самый высокий годовой рост цен за десятилетие. При сегментации изменения цен на квартиры по районам в июле-августе 2022 г. по сравнению с двумя предыдущими месяцами рост цен зафиксирован во всех районах: Иерусалим (2,8%), Северный (2,6%), Хайфа (2,0%), Центр (1,8%), Тель-Авив (1,9%) и Юг (1,0%).

Резкий рост цен на жилье удивляет и разочаровывает в свете последних событий на финансовом рынке. Резкий рост процентной ставки, озвученный Банком Израиля, должен был привести к замедлению рынка недвижимости, и действительно данные ЦБ и минфина свидетельствуют о снижении количества сделок, а также об уменьшении объемов ипотечных кредитов.

Но темпы не оправдали ожиданий покупателей и продавцов на рынке жилья, и цены продолжают расти быстрыми темпами. Маловероятно, чтобы это повлияло на решение Банка Израиля, который уже давал понять, что повышение процентных ставок не ограничивается исключительно интересами жилищного сектора.

Ранее Курсор писал, что аналитики дали прогноз касательно значения индекса потребительских цен в Израиле.

Также мы сообщали, что бюджет удивил выросшим профицитом. По информации Минфина, в Израиле вырос бюджетный профицит за 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2022 года, и составил 0,9% ВВП или 15,7 млрд шекелей.