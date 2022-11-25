Высокопоставленный депутат Ликуда угрожает не входить в правительство — СМИ

Депутат Кнессета Исраэль Кац отвергает отчет, но говорит, что намерен занять руководящую должность в новом правительстве.

Старший депутат Кнессета от «Ликуда» Исраэль Кац сказал в закрытых беседах: «Я не войду в новое правительство, если не получу руководящую должность», — сообщило Kan 11 News.

Кац ответил на отчет и сказал: «Этого не произошло, [но] я намерен занять руководящую должность».

Между тем, похоже, распределение министерских портфелей в новом правительстве будет таким: Арье Дери получит пост вице-премьера, наряду с МВД с расширенными полномочиями. Не исключено, что Дери также получит Министерство транспорта, а его партия получит Министерство религиозных служб, Министерство Негева и Галилеи и, в качестве альтернативы, Министерства благосостояния или здравоохранения.

Председатель Религиозно-сионистской партии Бецалель Смотрич, скорее всего, станет следующим министром финансов. Ожидается также, что его партия получит должность второго министра в Министерстве обороны, а также в Министерстве образования или Министерстве алии и интеграции поочередно.

Исходя из этого разделения, Итамар Бен-Гвир, вероятно, будет назначен министром общественной безопасности. Его партия, вероятно, также получит министерства сельского хозяйства и наследия.

Ожидается, что Ицхак Гольднопф возглавит Министерство жилищного строительства. «Яадут а-Тора» также получит контроль в Министерстве по делам Иерусалима и, возможно, также в Министерстве социального равенства. Партия также борется за Министерство транспорта.

Партия «Ликуд» остается с министерствами обороны, иностранных дел, юстиции и, возможно, образования и транспорта, в дополнение к меньшим министерским портфелям и должности спикера Кнессета. Внутренняя борьба за эти оставшиеся позиции уже идут.

Ранее Курсор писал, что стало известно, как закончились ночные переговоры между Оцма Иегудит и Ликудом. Нетаниягу столкнулся с препятствиями из-за растущих и иногда конкурирующих требований своих партнеров.

Также Курсор сообщал, что Ликуд пошел на уступки ортодоксальным партиям. У Нетаниягу есть еще три недели на формирование коалиции, но переговоры затягиваются из-за разногласий между председателем «Религиозного сионизма» и председателем ШАС Арье Дери.

Напомним, что Левин заявил, что Смотрич хочет захватить половину правительства.