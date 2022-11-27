Погода в Израиле на 28 ноября: небольшое потепление и слабый ветер

В понедельник, 28 ноября, на большей части территории Израиля ожидается небольшое повышение температуры и переменная облачность.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +18°С днем, +12°С ночью;
- Тель-Авив: +23°С днем, +14°С ночью;
- Хайфа: +22°С днем, +14°С ночью;
- Беэр Шева: +24°С днем, +12°С ночью;
- Эйлат: +25°С днем, +16°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 28 ноября составит:
- Южное побережье: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.
Ветер юго-западный, скорость 10-20 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 40-100 см.
Ветер юго-западный, скорость 10-35 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см.
Ветер северо-восточный, скорость 10-20 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см.
Ветер восточный, скорость 15-30 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что одним из наиболее необычных последствий экстремального изменения климата может стать увеличение частоты появления радуг по всему миру к 2100 году на целых 5%.