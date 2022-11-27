Погода в Израиле на 28 ноября: небольшое потепление и слабый ветер

22:02, Сегодня
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Фото: pixabay.com

По словам синоптиков, 28 ноября, в некоторых регионах страны температура поднимется на несколько градусов, ожидается слабый ветер до 4.5 м/с.

В понедельник, 28 ноября, на большей части территории Израиля ожидается небольшое повышение температуры и переменная облачность.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +18°С днем, +12°С ночью;
  • Тель-Авив:  +23°С днем, +14°С ночью;
  • Хайфа: +22°С днем, +14°С ночью;
  • Беэр Шева: +24°С днем, +12°С ночью;
  • Эйлат: +25°С днем, +16°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 28 ноября составит:

  • Южное побережье: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.
    Ветер юго-западный, скорость 10-20 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 40-100 см.
    Ветер юго-западный, скорость 10-35 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см.
    Ветер северо-восточный, скорость 10-20 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см.
    Ветер восточный, скорость 15-30 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что одним из наиболее необычных последствий экстремального изменения климата может стать увеличение частоты появления радуг по всему миру к 2100 году на целых 5%.

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