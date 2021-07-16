Активисты Ликуда провели антиправительственный протест у въезда в Иерусалим

Активисты партии главы оппозиции Биньямина Нетаниягу Ликуд провели протестную антиправительственную акцию в районе Струнного моста у въезда в Иерусалим.

Отмечается, что демонстрация проходила поздно вечером в четверг, 15 июля.

Об этом сообщают журналисты 12 канала.

Участники протеста несли с собой плакаты с карикатурами на руководителей правящей коалиции премьер-министра Нафтали Беннета и главы МИДа Яира Лапида.

По информации обозревателя 12 канала Моше Нуссбаума, один из активистов размахивал ножом и резал плакаты с изображением Беннета и Лапида.

התגובה המופרכת של נתניהו וחבורתו לנאום האנטישמיות של לפיד זו בדיוק הסיבה להתקרבות של נתניהו למשטרים השנויים במחלוקת כמו אורבן בהונגריה ודומיו. ביביזם לא מכבד זכויות אדם, אם לא מדובר ביהודים.

יתרה מזאת, ביביזם לא מכבד זכויות אדם, אם לא מדובר בזכויות הביביסטים עצמם. — MK Vladimir Beliak ולדימיר בליאק (@VladimirBeliak) July 15, 2021

Журналисты также обратили внимание на то, что в районе проведения демонстрации отсутствовали сотрудники полиции.

После того как журналисты канала обратились в полицию, на место проведения акции были направлены несколько машин правоохранителей.

В полиции сообщили о начале расследования и начали искать участников демонстрации, которые были вооружены ножом.

Правоохранители также подозревают, что нынешняя акция также связана с серией провокаций, имевших место около месяца назад. Тогда группа неизвестных распространяла в соцсетях призывы наложить на руководителей коалиции проклятие Pulsa Denura.

Курсор уже сообщал, что в Объединенном списке готовы поддержать принятие бюджета.