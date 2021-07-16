Активисты Ликуда провели антиправительственный протест у въезда в Иерусалим

09:20, Сегодня
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Протесты в Иерусалиме фото
Протесты в Иерусалиме
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Активисты партии главы оппозиции Биньямина Нетаниягу Ликуд провели протестную антиправительственную акцию в районе Струнного моста у въезда в Иерусалим.

Отмечается, что демонстрация проходила поздно вечером в четверг, 15 июля.

Об этом сообщают журналисты 12 канала.

Участники протеста несли с собой плакаты с карикатурами на руководителей правящей коалиции премьер-министра Нафтали Беннета и главы МИДа Яира Лапида.

По информации обозревателя 12 канала Моше Нуссбаума, один из активистов размахивал ножом и резал плакаты с изображением Беннета и Лапида.

Журналисты также обратили внимание на то, что в районе проведения демонстрации отсутствовали сотрудники полиции.

После того как журналисты канала обратились в полицию, на место проведения акции были направлены несколько машин правоохранителей.

В полиции сообщили о начале расследования и начали искать участников демонстрации, которые были вооружены ножом.

Правоохранители также подозревают, что нынешняя акция также связана с серией провокаций, имевших место около месяца назад. Тогда группа неизвестных распространяла в соцсетях призывы наложить на руководителей коалиции проклятие Pulsa Denura.

Курсор уже сообщал, что в Объединенном списке готовы поддержать принятие бюджета.

Автор материала:
Алекс Федоткин

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