Англиканская церковь извинится перед евреями за антисемитские законы 1222 года

Церковь извиняется перед британскими евреями через 800 лет после принятия законов, которые привели к их изгнанию.

Лидер британских евреев говорит, что ожидаемые извинения от англиканской церкви за антисемитские законы Оксфордского Синода, принятые в 1222 году, и добавляет, что «лучше поздно, чем никогда».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в The Telegraph.

Церковь планирует формальный «акт покаяния» на следующий год, когда будет отмечаться 800-летие Оксфордского Синода, свода законов, которые ограничивали права евреев на общение с христианами в Англии. Эти законы в конечном итоге привели к изгнанию евреев Англии в 1290 году и официально евреи не могли попасть обратно до 1656 года.

«Здесь действительно уместна фраза «лучше поздно, чем никогда». Историческую травму средневекового английского антисемитизма невозможно стереть, и его наследие выживает сегодня — например, благодаря упорному утверждению о «кровавом навете», которое было выдумано в этой стране», — сказал Дэйв Рич, директор по политике британской группы по наблюдению за антисемитизмом.

По словам Рича, во время растущего антисемитизма поддержка и сочувствие англиканской церкви еврейской общине очень приветствуются.

Планируя официальное извинение, англиканская церковь берет на себя ответственность за христианский антисемитизм, возникший до ее основания в 1534 году.

«Среди многих озадачивающих моментов в этой запутанной новости является то, что англиканской церкви не существовало еще в 1290 году, когда евреи были изгнаны из Англии», — написал в Twitter Джеффри Шоулсон, профессор иудаистических исследований в Университете Коннектикута.

Некоторые считают, что эти извинения откроют новые горизонты.

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