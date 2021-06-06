Ави Хар-Эвен, бывший глава космической программы Израиля, скончался в возрасте 84 лет

Ави Хар-Эвен 9 лет был руководителем Израильского космического агентства, после чего был научным сотрудником Центра стратегических исследований Бегин-Садат при университете Бар-Илан.

Ави Хар-Эвен, бывший руководитель космической программы Израиля и лауреат престижной Премии Израиля, умер от серьезных травм, полученных во время поджога отеля в Акко во время недавних столкновений между еврейской и арабской общинами.

Об этом сообщает Times of Israel.

84-летний Хар-Эвен находился в критическом состоянии после того, как отравился дымом, когда в прошлом месяце был подожжен отель, в котором он останавливался в портовом городе Акко. Еще несколько гостей пострадали в результате поджога отеля Efendi во время беспорядков арабскими жителями города.

За свою долгую военную карьеру Хар-Эвен занимал различные должности в области исследований и разработок, в ходе которых в арсенал вооруженных сил поступало современное вооружение, и в ходе которых он возглавлял группу, получившую премию Израиля за безопасность.

После ухода из армии Хар-Эвен начал работать в Israel Aerospace Industries в 1982 году, возглавляя группу, которая разработала израильскую ракетную пусковую установку Shavit. С 1995 по 2004 год Хар-Эвен руководил Израильским космическим агентством.

С 2008 года он был научным сотрудником Центра стратегических исследований Бегин-Садат при университете Бар-Илан.

Ранее Курсор сообщал, что Давид Душман, последний оставшийся в живых освободитель Освенцима, умер в возрасте 98 лет. В субботу скончался Душман, солдат Красной армии, который позже стал международным фехтовальщиком, говорится в кратком заявлении Международного олимпийского комитета.