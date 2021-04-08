Авиакомпания Эль-Аль открывает рейсы по новым направлениям

Израильская авиакомпания откроет рейсы в Белград, Софию, а также в Пафос, Салоники, на острова Родос и Крит.

Такое объявление было опубликовано 8 апреля. Так, в авиакомпании «Эль-Аль» объявили, что с учетом пандемии COVID-19 пассажиры смогут менять билеты без сервисной комиссии, если рейс внезапно будет отменен.

Отмечается, что пассажиры, которые приобрели билет на рейс до 30 июня 2021 года, при отмене вылета, смогут изменить билет. Так, они смогут выбрать рейс до 30 апреля 2022-го года. Комиссия за изменения при этом взыматься не будет. С другой стороны, не исключены различия в стоимости билеты.

Кроме того, «Эль-Аль» летает из Тель-Авива в Киев, Москву, Тбилиси, Афины, Ларнаку, Франкфурт, Берлин, Дубай, Брюссель, Амстердам, Париж, Лондон, Майами, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и на Сейшельские острова.

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