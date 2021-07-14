Банк Израиля хочет изменить правила на рынке ипотечных кредитов — СМИ

Банк Израиля будет стремиться положить конец неспособности общественности сравнивать предложения разных банков по ипотеке, которые они ищут.

Источник, близкий к этому вопросу, сообщил Globes, что Банк Израиля скоро опубликует новые инструкции, которые помогут ипотечным организациям принимать более информированные решения о том, какие предложения по ипотеке лучше всего подходят для их экономических условий.

Новые инструкции содержат ряд далеко идущих изменений, которые, как надеется Банк Израиля, создадут систему подлинных сравнений между различными ипотечными кредитами, предлагаемыми разными банками.

В рамках запланированной реформы Банк Израиля во главе с управляющим профессором Амиром Яроном потребует, чтобы банки создали цифровую систему, которая позволит получателям ипотечных кредитов получать первоначальные предложения от нескольких банков, чтобы они могли заранее получить общую картину касательно предложения по ипотеке.

Еще одна мера, которую Банк Израиля продвигает в рамках реформы, — это создание ряда основных унифицированных треков, которые будут идентичными и разделенными таким же образом. На данный момент цена ипотечного кредита зависит от разделения ссуды между основной процентной ставкой и связанной процентной ставкой, и переменной фиксированной процентной ставкой. Банки устанавливают различную маржу для разных видов ипотеки, и теперь Банк Израиля просит банки создать три или четыре сопоставимых вида.

Кроме того, поскольку ипотечные кредиты являются долгосрочными и могут быть распределены на срок до 30 лет, Банк Израиля будет требовать, чтобы банки представляли клиентам расчеты, которые позволят им заранее узнать, сколько они могут рассчитывать на выплачивать ежемесячно на протяжении всего жизненного цикла ипотеки и за что именно они платят.

Банк Израиля в настоящее время работает над новыми инструкциями, которые формируются в связи с резким ростом ипотечного кредитования, которое в прошлом месяце достигло рекордных 11,6 миллиардов шекелей.

В то же время исследование, опубликованное Израильским антимонопольным управлением в январе, показало, что израильтяне не сравнивает различные ипотечные кредиты, предлагаемые банками, перед подачей заявки на ипотеку.

«Как ранее заявляли управляющий Банка Израиля и Наблюдательный орган банков, Банк Израиля изучает ряд мер по повышению прозрачности конкуренции на рынке ипотечных кредитов и упрощение доступа в интересах клиентов. Если и когда эти меры будут реализованы, Банк Израиля проинформирует общественность надлежащим образом», — говорится в заявлении Банка Израиля.

Ранее Курсор писал, что Либерман заявил, что новый бюджет не будет включать повышение налогов. По словам Либермана, цель правительства — «вернуть дефицит под контроль».

Курсор ранее сообщал, что бюджетный дефицит Израиля продолжает сокращаться. Совокупный дефицит в Израиле за двенадцать месяцев до конца июня составил 144 миллиарда шекелей, или 10,1% ВВП, по сравнению со 160,3 миллиардами шекелей, или 11,7% ВВП в конце 2020 года.

Также мы писали, что обнародованы детали плана бюджета Израиля на 2021-2022 годы. В преддверии утверждения госбюджета Минфин представляет структурные изменения, которые являются частью экономического плана на 2021-2022 годы.

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