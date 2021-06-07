Беннет и Лапид обязались в течение 100 дней принять бюджет

Одним из ключевых условий коалиционного соглашения между Яиром Лапидом и Нафтали Беннетом является принятие бюджета в первые 100 дней работы нового правительства.

Если же за это время принять бюджет не удастся, правительство будет отправлено в отставку и в стране пройдут очередные-внеочередные выборы.

Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что в воскресенье, 6 июня, Лапид и Беннет провели обсуждение последних деталей соглашения, основанного на ротации на посту премьер-министра.

Знакомые с ситуацией собеседники издания сообщают, что и Лапид и Беннет хорошо осознают проблематичность, но острую необходимость принятия госбюджета.

Однако у Лапида также работают над тем, чтобы защитить его от ситуации, в которой Беннет может нарушить коалиционные договоренности.

По условиям соглашения, после того как Беннет возглавит правительство, он должен будет вынести на рассмотрение дополнительный бюджет до ротации с Лапидом – 27 августа 2023 года. Если глава Ямины не сделает этого, Лапид получит еще 3 месяца, чтобы сделать это самостоятельно.

Если и у Лапида не получится принять бюджет, правительство отправится в отставку и страну будут ожидать новые выборы.

По одному из условий коалиционного соглашения, если хотя бы два депутата Ямины выступят за роспуск правительства, Лапид автоматически возглавит временное правительство.

Ранее Курсор сообщал, что Нетаниягу рассматривает последнюю возможность помешать формированию правительства Беннета-Лапида.