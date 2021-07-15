Беннет обещает стремительную победу над штаммом Дельта

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что Израиль может преодолеть нынешнюю вспышку штамма Дельта, не вводя дополнительных блокировок, если граждане будут соблюдать правила здравоохранения, и добавил, что локдауны могут в конечном итоге быть повторно введены в качестве крайней меры, если они этого не сделают.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Мы можем победить вариант Дельта без ограничений, если мы все будем старательными и целеустремленными», — заявил он.

Премьер-министр посоветовав гражданам носить маски в помещении, делать прививки и держаться подальше от других людей в общественных местах.

«Рост числа случаев из-за варианта Дельта через несколько недель приведет к гораздо большему количеству больных и гораздо большему количеству смертей», — сказал он.

По его словам, новый штамм «охватил весь земной шар».

«Самое простое, как предыдущее правительство неоднократно делали за последние полтора года, — это закрыть все. Мы действительно можем там оказаться, но на этот раз мы попробуем другой путь. И это зависит от всех нас», — сказал Беннет.

Беннет отметил, что «вакцины не остановят распространение», поэтому израильтянам нужно соблюдать другие правила и ограничения.

«В течение пяти недель мы сможем завершить это дело», — добавил он.

Обращаясь к молодому населению Израиля, Беннет сказал, что, если они продолжат делать прививки, правительство сделает все возможное, чтобы предстоящий учебный год «не выглядел так, как предыдущий ужасный год».

Беннет также охарактеризовал действия предыдущего правительства как «серьезное пренебрежение», которое, по его словам, привело к нынешнему распространению очень заразного варианта.

«Наша цель — защитить население, максимально предотвращая нарушения нормальной жизни. Больше прозрачности и меньше ограничений», — сказал Беннет.

Премьер также рекомендовал израильтянам отказаться от летних поездок за границу.

«Скоро весь мир станет «красным», и ваша поездка все равно будет отменена, так что даже не заказывайте», — сказал он.

Беннет заявил, что дал указание полиции более тщательно проверять тех, кто не носит маски, в закрытых общественных местах, и предупредил, что они будут оштрафованы.

Премьер-министр также призвал израильтян избегать рукопожатия, объятий и поцелуев с кем-либо, кроме своих ближайших родственников.

Беннет отметил, что в ближайшие дни в отношении крупных мероприятий, таких как свадьбы и концерты, правительство сформулирует план проведения таких мероприятий с учетом увеличения числа случаев.

Политик заявил, что не исключено, что непривитые люди не смогут попасть на места без отрицательного результата теста.

Между тем, чиновник, присутствовавший на заседании кабинета министров по коронавирусу во вторник вечером, предупредил, что, если общественность не будет осторожна, Израиль введет изоляцию на праздники в сентябре.

Партия Биньямина Нетаниягу «Ликуд» ответила на заявление Беннета о том, что предыдущее правительство виновно в «серьезном пренебрежении» в управлении кризисом с коронавирусом.

«Беннет созвал пресс-конференцию, чтобы объявить, что у него нет никаких решений или руководящих принципов, пока коронавирус возвращается в Израиль под его контролем. Никакие оправдания со стороны Беннета не объяснят, как он позволил коронавирусу вернуться в Израиль после того, как получил от Нетаниягу страну в лучшем состоянии в мире», — говорится в заявлении «Ликуд».

В Израиле выяснили, кто может повторно заболеть COVID-19 даже после вакцинации. Новое исследование израильских врачей объясняет, как и почему некоторые вакцинированные люди все равно попадают в больницу из-за вируса.

Стало известно, что в Израиле туристам, привитым российскими и китайскими вакцинами, потребуются дополнительные анализы.

Ранее Курсор писал, что в Израиле изменили правила карантина. Министры решили накануне, что карантин по коронавирусу будет сокращен до семи дней, поскольку министерство здравоохранения настаивало на ужесточении других ограничений, чтобы сдержать повторное появление случаев COVID-19.

Курсор уже сообщал, что в минздраве обновили требования в отношении въезда в Израиль и выезда из страны.

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