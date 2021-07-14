Беннет рассказал, как Израиль сможет победить коронавирус-Дельта

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что Израиль может преодолеть нынешнюю вспышку коронавируса без дополнительных ограничений.

Премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что Израиль может преодолеть нынешнюю вспышку коронавируса, речь идет о штамме Дельта, не вводя дополнительных ограничений. Однако для этого израильтянам и правительству следует быть старательными и целеустремленными.

Так, глава правительства попросил граждан придерживаться рекомендаций минздрава, носить маски в помещении, делать прививки и соблюдать социальную дистанцию. В противном случае рост количества случаев из-за штамма Дельта через несколько недель приведет к гораздо большему числу больных и смертей.

По словам Беннета, закрыть все – самый простой вариант, однако Израиль предпримет попытку пойти другим путем. Кроме того, как заявил премьер, действия предыдущего правительства -это «сильное пренебрежение».

«Наша цель — защитить население, максимально предотвращая нарушения нормальной жизни. Больше прозрачности и меньше ограничений», — сказал Беннет.

Напомним, что согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения в среду утром, в Израиле за вторник было зарегистрировано 754 новых случая коронавируса. Процент положительных результатов тестов также продолжает расти.

Ранее Курсор сообщал, что рейтинги одобрения Беннета резко упали. По сообщениям 12-го канала, общественность изо всех сил пытается поверить в левоцентристское правительство.

Кроме того, наш портал писал, что в Израиле выяснили, кто может повторно заболеть COVID-19 даже после вакцинации. Меньшая часть вакцинированных людей заразится коронавирусом, и небольшой процент этих людей в конечном итоге будет госпитализирован из-за вируса, несмотря на укол.