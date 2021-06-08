Блинкен: США намерены пополнить Железный купол

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что Соединенные Штаты намерены пополнить израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол».

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Мы работаем с израильтянами, чтобы полностью понять их потребности, и работаем с Конгрессом», — заявил Блинкен комитету по иностранным делам Палаты представителей во время дачи показаний по бюджетному запросу президента США Джо Байдена на 2022 год и приоритетам внешней политики министерства.

«Это очень активно обсуждается, и мы надеемся на сотрудничество с вами, чтобы убедиться, что это произойдет», — сказал Блинкен о выполнении запроса Израиля о выделении 1 миллиарда долларов на чрезвычайное финансирование для Железного купола после 11 дней боев с базирующимися в Газе террористическими группами, которые выпустили более 4 тысяч ракет по территории Израиля.

Госсекретарь подтвердил позицию администрации Байдена о том, что Израиль имеет право защищаться от неизбирательных ракетных обстрелов израильских мирных жителей.

Ранее Курсор сообщал, что Блинкен заявил, что ракеты ХАМАСа были произведены в Газе. Блинкен отверг утверждение нескольких республиканских законодателей о том, что ракеты, использованные базирующимися в Газе палестинскими террористическими группировками в Газе во время боев с Израилем в прошлом месяце, были произведены Ираном.