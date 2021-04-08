Блогерша Орин Джули высказалась по поводу Дня памяти жертв Холокоста

Известная блогерша Орин Джули активно ведет свой блог в социальной сети Instagram. Она публикует различные фотографии и видеоролики на своей страничке, которая собрала уже более 588 тысяч подписчиков. Она высказывается на важные темы или просто рассказывает о себе.

И вот, девушка решила опубликовать пост, посвященный Дню памяти жертв Катастрофы. Так, Орин Джули написала:

«Они пытались сломать нас, но сейчас мы сильнее, чем когда-либо, потому что мы на нашей земле. В память о наших 6 миллионах сестер и братьев, убитых только потому что они евреи, мы говорим: никогда снова…», — написала девушка.

«ДОЛГО ЖИВИ ИЗРАИЛЬ — МОЯ СТРАНА — МОЯ АРМИЯ — МОЕ СЕРДЦЕ!» — добавила она.

Свой пост Орин Джули сопроводила фотографией израильских военных и снимком жертв одного из нацистских концентрационных лагерей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Queen Of Guns (@orin_julie)

Ранее Курсор писал, что Израиль почтил память жертв Холокоста. В 10 часов утра в четверг, 8 апреля, в Израиле прозвучали сирены в память о 6 млн евреев, которые были уничтожены нацистской Германией во время Второй мировой войны и Холокоста. После того как начинают звучать сирены граждане по всему Израилю откладывают свои дела, водители останавливают автомобили и на протяжении двух минут чтут молчанием память о жертвах Холокоста.

Германия выделит 13,5 миллиона долларов на вакцинацию переживших Холокост. Новая программа помощи выжившим после Холокоста (HSVAP) — это разовая инициатива, предлагающая защиту от COVID-19 для выживших во всем мире.

Женщина, пережившая Холокост, одной из первых получила вакцину от COVID. Ева Куглер, женщина, пережившая ужасы Холокоста, стала одной из первых, кто получил вакцину Pfizer

Музей Холокоста построен в городе Порту членами еврейской общины, основанной потомками жертв инквизиции. Многие посетители пришли посмотреть музей в день его открытия. В первый день музей посетили 500 человек.

В мэрии Иерусалима проходит выставка фотографий выживших в Холокост. Коллекция из 59 фотографий высотой два метра (шесть футов) будет находиться на площади в течение следующих четырех месяцев.