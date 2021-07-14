Боевики ХАМАСа заявили, что Израиль врет об истории Иерусалима

ХАМАС обвинил Израиль в фальсификации истории Иерусалима, после того, как археологи обнаружили часть стены времен Первого Храма.

Археологи обнаружили в Иерусалиме кусок стены времен Первого Храма, о чем поделились в Управлении древностей Израиля. Боевики ХАМАСа отреагировали на это событие, заявив, что Израиль занимается фальсификацией истории Иерусалима.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Так, представитель террористов Мохаммед Хамаде заявил, что попытки Израиля якобы сфальсифицировать историю и исказить факты не помогут ему. По словам представителя боевиков, Иерусалим останется столицей «Палестины» и арабской исламской идентичности.

Отметим, что Управление древностей Израиля объявило, что часть стены, которая была разрушена вавилонской армией в 586 году до н.э., была обнаружена археологами в национальном парке «Город Давида».

Хамаде отверг это заявление и обвинил Израиль в «фальсификации и краже истории». Также представитель ХАМАСа предостерег Израиль от причинения «вреда и вандализма» в районе комплекса мечети Аль-Акса.

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