Бывший глава военной разведки АМАН прокомментировал уничтожение иранского судна

Эксперт Амос Ядлин сказал, что атака на иранский корабль — это помощь израильским союзникам в Персидском заливе.

Бывший глава израильской военной разведки АМАН и глава Тель-авивского Института стратегических исследований INSS Амос Ядлин прокомментировал недавнюю атаку израильских военных на иранский корабль.

Так, Ядлин обратил внимание на то, что как Иран, так и Израиль, довольно активно действуют против друг друга на море. Однако обе стороны пытаются держать конфликт под контролем, чтобы не допустить открытой войны.

Если же говорить конкретно о нападении на судно, то, по словам эксперта, корабль принимал активное участие в разведывательной помощи йеменским хуситам. Такие группировки активно обстреливают Саудовскую Аравию ракетами и дронами-камикадзе. Поэтому, удар, который был нанесен по судну, является помощью союзника Израиля в Персидском заливе.

Ранее Курсор писал, что Израиль нанес удар по иранскому кораблю в Красном море. Это произошло в ответ на предыдущие удары Ирана по израильским судам.

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