Дайджест главных событий Израиля за 13-14 июля

Сокращение периода самоизоляции, суд над Киршенбаум и отмена бесплатных парковок в Израиле — главные новости за прошедшие сутки.

Курсор представляет ежедневный дайджест главных новостей Израиля за минувшие сутки. Партнер рубрики — телеграм-канал Голос Израиля.

— Кабинет по коронавирусу утвердил сокращение периода самоизоляции, теперь он составит 7 дней.

— Минздрав планирует вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет с серьёзными заболеваниями.

— Коронавирусный кабинет думает вернуть зелёный стандарт (посещение мероприятий только с зеленым паспортом) для ресторанов, свадеб и концертов с более 100 человек.

— Суд приговорил к 10 годам тюремного заключения Фаину Киршенбаум, бывшего замминистра и генсека НДИ. Самое серьезное дело о коррупции в истории страны дело партии «Исраэль Бейтейну».

— Первая деревня арабских бедуинов Бир аДадж, где незаконное строительство получает официальный статус и не будет осуществляться применение израильского права (месяц) — цитадель депутата из РААМ. Амихай Шикли заявил: «Это национальное унижение.» Бир-Ха-Дадж — деревня, жители которой захватили сотни дунамов частной земли, криминальный центр банд контрабандистов и оплот племени аль-Аззама, к которому принадлежит председатель Комитета внутренних дел (РААМ) Саид аль-Харуми. «Мы вернем управление Негеву», — пообещал Беннет.

— Представитель правительства Израиля от партии Авода Ибтисам Мараана получила членство в комитете иностранных дел и обороны.

— Министерство Финансов (глава — Авигдор Либерман) решило отменить бесплатные парковки в городах.

— Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг (МЕРЕЦ) продвинула новую инициативу для многих городов где проживают только арабы. Будет выделен бюджет в размере 300 млн шекелей для очистки городов, сбора мусора и отходов.

— Борьба за личный кабинет между членами коалиции: Министр от коалиции Иссави Фарадж, который отказывается уйти в отставку (т.к. вместо него уже вошёл по норвежском закону новый депутат), утверждает, что он не уйдет в отставку в соответствии с норвежским законодательством, потому что для него не осталось свободного кабинета.

— Стало известно, что Эял Хулта, новый советник по национальной безопасности, был среди тех, кто считал ядерное соглашение 2015 года по Ирану хорошим решением и поддерживал его, как наилучший вариант.

— Во время заседания кабинета министров по поводу замораживания около 600 млн. шекеей налоговых денег, которые Израиль переводит властям ФАТХ в ПА, министр обороны Бенни Ганц, Мерав Михаэли и Ницан Хоровиц выступили за перевод средств из-за сложной ситуации в ПА.

— Нападение в парке Яркон: полиция арестовала арабского жителя Лода по подозрению в избиении еврея в парке Яркон в Тель-Авиве вместе с другими арабами. Полиция заявила, что нападение совершено не на национальной почве.

— Источники из правительства сообщают, что готовится очередное грубое нарушение статуса-кво: правительство будет продвигать закон, который официально разрешит работу в Шаббат для работников хай-тека (высоких технологий).

Напомним, Курсор сообщал ранее, что Израиль замораживает строительство в Бир-Хададже. Как заявил Мааян, будут и дальше приниматься меры против любого нового незаконного строительства в деревне.

Также стало известно, что экс-замминистра Киршенбаум приговорена к 10 годам заключения. Фаина Киршенбаум обвинялась в коррупции в особо крупных размерах.

Кроме того, в Израиле изменили правила карантина. Правительство готовится к созданию центров быстрого тестирования на вирусы по всей стране.