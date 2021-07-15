Дайджест главных событий Израиля за 14-15 июля

В Израиле могут ввести новый локдаун, коалиция провалила ряд голосований по важным законопроектам, ЦАХАЛ готовится к войне.

Курсор представляет ежедневный дайджест главных новостей Израиля за минувшие сутки. Партнер рубрики — телеграм-канал Голос Израиля.

— ЦАХАЛ требует дополнительного увеличения бюджета на миллиарды шекелей, чтобы усилить атакующие возможности на ядерные объекты в Иране.

— ЦАХАЛ готовится к войне на севере. Список целей резко возрос в 20 раз. Израильская армия может удивить «Хизбаллу».

— В Израиле снова введут локдаун. Источник из Минздрава заявил, если израильтяне не начнут следовать ограничениям и постановлениям, то примерно через 8 недель, в Рош а-Шана, снова объявят о блокировке.

— На министра юстиций Гидеона Саара была подана жалоба в полицию по обвинению в изнасилованиях и взяточничестве.

— Министр Ницан Хоровиц призвал разрушить еврейские поселение Эвиатар, а земли отдать ФАТХовским арабам. (Напомним правительство недавно выгнали на улицу израильские семьи из своих домов в Эвиатаре).

— ЦАХАЛа провел операцию около деревни Турмус-Айя. Военные арестовали более 30 боевиков террористической организации ХАМАС.

— Госпрокурор поручил провести повторное рассмотрение дела Романа Задорова (Здорова) без отмены обвинительного заключения. Задорова давно должны были отпустить. Но это нанесет огромный удар по судебной системе и полиции, а они этого не хотят.

— Законопроект депутата Офира Каца: отказ в пособиях по безработице и большие штрафы для тех, кто проявляет не проявляет уважения к флагу Израиля.

— Коалиция не поддержала и отклонила очень важный законопроект Пискат Итбагрут (Оговорка о Преодолении). Инициатором закона был депутат Моше Гафни.

— Коалиция не поддержала и отклонила очень важный законопроект о «Лишение гражданства и резидентства террористов»

— РААМ получит статус/голос министра в Министерском комитете по законодательству. У РААМ нет ни единого министра и прав на голос в этом комитете. Однако коалиция договорилась, что в правительстве будет министр, который будет голосовать так как ему скажет Мансур Аббас.

— Офицер, экс-начальник полицейского участка, подозревается в причастности к вымогательству и рэкету на севере Израиля. Он был арестован в рамках расследования инцидентов последних недель.

— Продолжается забастовка больниц: работники Минздрава на карантинных станциях в израильских портах присоединяются к забастовке административного и экономического персонала и вспомогательных сил в больницах. Это означает: запрет на выпуск и заход судов в порты, запрет на выпуск импортных товаров, таких как рыба, грибы, сладости и многое другое. При этом правительство не спешит решить данный конфликт.

— Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев (Авода) назначил своего знакомого бывшего командира элитных войск Сайерет Маткаль (енерального штаба) Амоса Бен Авраама «проектором по коронавирусному правприменению» в своем офисе.

— Премьер-министр ФАТХовской Администрации Мухаммад а-Штия приказал перечислить 3,124 млн. шекелей на финансирование эко-террористов в Бейта. Это прямое финансирование терроризма. Напомним, что правительство намерено отменить запрет на перевод денег в администрацию ФАТХа, и перевести им 600 млн. шекелей.

— Закон о каннабисе был отклонен.

— Закон о Даяним был провален.

— Юрсоветник Авихай Мандельблит закрыть жалобу на Нафтали Беннета, по долгам и отмыванию денег в партии Еврейский Дом (Байт Ехуди). Полиция даже не уведомила заявителя о закрытии дела и не разрешила подать апелляцию.

— Мансур Аббас пригласил партию Объединенный Арабский Список присоединиться к правительству. Аббас заявил, что 75% арабской общественности поддерживают нынешнее правительство и наш шаг к формированию его.

Ранее Курсор писал, что оппозиция в Кнессете договорилась о поддержке со стороны Объединенного списка. Депутатам фракции Ликуд под руководством Биньямина Нетаниягу на пару с ультраортодоксальными партиями ШАС и Яадут а-Тора удалось достичь соглашения с арабской фракцией Объединенный список.

Курсор уже сообщал, что Ликуд осудил Беннета за то, что он не представил никаких решений в отношении эпидемии коронавируса.

Премьер-министр Нафтали Беннет обещает стремительную победу над штаммом Дельта. Беннет заявил, что Израиль может преодолеть нынешнюю вспышку штамма Дельта, не вводя дополнительных блокировок, если граждане будут соблюдать правила здравоохранения, и добавил, что локдауны могут в конечном итоге быть повторно введены в качестве крайней меры.

В Израиле могут ввести локдаун на Рош а-Шана.

В Израиле выяснили, кто может повторно заболеть COVID-19 даже после вакцинации. Новое исследование израильских врачей объясняет, как и почему некоторые вакцинированные люди все равно попадают в больницу из-за вируса.

Стало известно, что в Израиле туристам, привитым российскими и китайскими вакцинами, потребуются дополнительные анализы.

Ранее Курсор писал, что в Израиле изменили правила карантина. Министры решили накануне, что карантин по коронавирусу будет сокращен до семи дней, поскольку министерство здравоохранения настаивало на ужесточении других ограничений, чтобы сдержать повторное появление случаев COVID-19.

Курсор уже сообщал, что в минздраве обновили требования в отношении въезда в Израиль и выезда из страны.