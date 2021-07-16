Дайджест главных событий Израиля за 15-16 июля

Демонстрации, рост индекса потребительских цен а также суд против Нетаниягу — главные события прошедшего дня в Израиле.

Курсор представляет ежедневный дайджест главных новостей Израиля за минувшие сутки. Партнер рубрики — телеграм-канал Голос Израиля.

— Муниципалитет Тель-Авива в настоящее время воздерживается от эвакуации автомобилей Tesla из-за отсутствия специальных адаптеров, используемых для подъема электромобилей.

— Юрсоветник Мэндельблит решил передать жалобу о незаконном двойном голосовании депутата от коалиции Абир Кара (партия Ямина) в прокуратуру.

— Во время арабских праздников (Ид аль-Адха), коалиция обязалась не вносить предложений законов в Кнессете в течении 4 дней.

— Евреи выкупили ещё один дом у арабов в районе Ир Давид.

— Начальник полиции Хайфы Амит Полак был уволен после того, как его обвинили в получении чего-либо (пока не разглашается) путем мошенничества и воспрепятствования осуществлению правосудия.

— Демонстрации против Беннета — полиция запретит звучание сигналов тревоги на демонстрациях за пределами его дома.

— Подана жалоба юрсоветнику о чиновнике государственной службы Шалома Шломо, который, как обнаружилось, заключает политические сделки с РААМ помогая коалиции, что запрещено законом.

— Вчера прошла демонстрация людей с ограниченными возможностями возле дома министра финансов Либермана.

— Вчера проходила демонстрация против нарушения статуса-кво и осквернения Шаббата в городе Петах-Тиква.

— Индекс потребительских цен в июне вырос на 0,1%.

— Дело против Нетаниягу терпит крах — прокуратура просит суд отложить слушания до октября.

— Министр иностранных дел Яир Лапид пытается продвинуть антиизраильскую журналистику Рину Мацлиах на должность в качестве посла Израиля в Париже.

— Сорок семей жертв операции «Цук Эйтан» подали иск на сумму более 1 миллиарда шекелей против банков и международных компаний, которые оказывали финансовую помощь ХАМАС.

— Министр Омер Бар-Лев назначил главного по коронавирусу без конкурса на эту должность

— В операции «Стража Стен» ЦАХАЛ вызвал около 500 водителей грузовиков и автобусов от частных компаний для перевозки цистерн и универсальных транспортных средств.

Курсор писал, что судебное заседание по обвинениям против Нетаниягу отложено до сентября. В частности, отложены будут судебные заседания, запланированные на понедельник и вторник следующей недели.

Также сообщалось, что Кнессет отклонил законопроект о лишении террористов гражданства. Законопроект об отмене гражданства и резидентства террористов, получающих стипендии от Палестинской администрации, не прошел предварительное чтение в Кнессете. При этом 50 депутатов проголосовали за закон, а 63 — против.