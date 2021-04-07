День памяти жертв Холокоста в Израиле начался с церемонии у мемориала Яд ва-Шем

В Израиле начались мероприятия ко Дню памяти жертв Холокоста. Так, первым из них стала национальная церемония у мемориала Яд ва-Шем. В ней приняли участие президент Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Во время церемонии шесть переживших Катастрофу зажигают факелы.

Ознакомиться с церемонией можно в ниже:

По данным правительства, в день поминовения в Израиле проживает около 174 тысячи 500 выживших. Из них 83% старше 80 лет, 18% старше 90 лет и около 0,5%, более 900 человек, старше 100 лет. В прошлом году 14 тысяч 264 выживших умерли, 900 из них — от COVID-19.

Стоит отметить, что уже 8 апреля в 10:00 по всему Израилю прозвучит 2-минутная сирена. На эти две минуты все остановятся автомобили, автобусы, поезда. Память погибших в Холокосте евреев почтут в школах, на всех заводах и предприятиях приостановят производство и прекратят работу.

Ранее Курсор писал, что более половины выживших во время Холокоста в Израиле нуждаются в помощи. В опросе, проведенном накануне Дня памяти жертв Холокоста, 43% выживших заявили, что им не хватает денег на очки, 27% человек не могут платить за слуховые аппараты.

В мэрии Иерусалима проходит выставка фотографий, выживших в Холокост. Выставка фотографий Lonka продлиться 4 месяца и покажет 59 снимков, выживших во время Холокоста. Коллекция из 59 фотографий высотой два метра (шесть футов), сделанных международными и израильскими фотографами, откроется 8 апреля, накануне Дня памяти жертв Холокоста в Израиле, и будет находиться на площади в течение следующих четырех месяцев.

В России открыли уголовное дело против профессора, отрицавшего Холокост. Прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что 21 января 2021 года на онлайн-семинаре, который проводился для педагогов региона, профессор «в утвердительной форме сообщил слушателям, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было, назвал Холокост «мифом» и «выдумкой».

Германия облегчает получение гражданства для потомков, переживших Холокост. Например, те, кто покинул нацистскую Германию и отказался от своего гражданства до того, как нацистский режим лишил его всех немецких евреев за пределами страны в 1941 году, не смогли вернуть его позже.

Уроженец Украины, переживший Холокост, стал старейшим донором органов в Израиле. 92-летний Михаил Волгон, переживший Холокост, стал самым старым донором органов в Израиле.