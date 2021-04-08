Депутат Кнессета Ави Маоз пожаловался, что его семье пожелали смерти в концлагере

Депутат от Религиозного сионизма был оскорблен во время церемонии, которая проводилась в Кнессете в память о жертвах Холокоста.

Депутат Кнессета Ави Маоз («Религиозный сионизм») пожаловался офицеру безопасности, пишет Israelinfo.

По его словам, во время церемонии «У каждого есть имя», которая проводилась в Кнессете в память о жертвах Катастрофы, произошел очень неприятный инцидент.

Так, депутат рассказал, что к нему подошел один из гостей и сказал следующее:

«Тебе не стыдно присутствовать на такой церемонии в память о сгоревших во время Холокоста? Жаль, что ты жив, и жаль, что твоих родителей там не сожгли».

Данные слова очень оскорбили депутата из Религиозного сионизма. Особенно в День память о жертвах Холокоста.

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