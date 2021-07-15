Депутат Ликуда продвигает закон, запрещающий повторное открытие консульства США для палестинцев

Депутат Ликуда Нир Баркат представил в среду законопроект, который помешает США вновь открыть свое консульство в Иерусалиме для палестинцев, о чем администрация президента Джо Байдена объявила в мае.

Об этом сообщает The Times of Israel

По сообщению 12-го канала, Баркат, бывший мэр Иерусалима, отметил, что этот закон позволит предотвратить фактическое разделение суверенной столицы Израиля.

«Прежде чем мы узнаем об этом, в Иерусалиме появятся всевозможные европейские консульства, и он превратится в консульскую столицу для палестинцев», — отметил политик.

Однако несколько европейских стран уже разместили свои дипломатические миссии для палестинцев в Иерусалиме в рамках своей поддержки будущей палестинской столицы в городе. Неясно, будет ли закон применяться и к ним.

Предложенный Баркатом закон запрещает любой стране открывать в Иерусалиме дипломатическую миссию, которая не является миссией в Израиле. В законопроекте также говорится, что любая миссия, созданная для оказания консульских услуг специально для жителей Иерусалима, потребует специального разрешения от правительства Израиля.

Около 38 парламентариев, в том числе независимый член парламента «Ямина» Амихай Шикли, подписались соавторами этого закона. Однако этот закон вряд ли будет принят без дальнейших отступлений от коалиции.

В 2019 году администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа объединила 175-летнее консульство Иерусалима, которое исторически служило де-факто миссией для палестинцев, в свое новое посольство в городе. Многие сотрудники миссии на Агрон-стрит в центре Западного Иерусалима продолжали свою работу, хотя и в рамках недавно названного Отдела по делам Палестины.

В рамках усилий по восстановлению отношений с палестинцами Байден выступил за повторное открытие как консульства в Иерусалиме, так и миссии Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, которая была закрыта Трампом в 2018 году. Оба шага могут столкнуться с юридическими препятствиями.

Даже без закона, предложенного Баркатом, для открытия дипломатической миссии в Иерусалиме потребуется определенное разрешение Израиля.

На встрече с высокопоставленным чиновником Госдепартамента Хади Амром во вторник премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе призвал США как можно скорее снова открыть консульство.

Но МИД Израиля попросил Вашингтон подождать, по крайней мере, до конца лета, чтобы дать время политически разнообразному израильскому правительству для стабилизации, сообщил в прошлом месяце чиновник, знакомый с этим вопросом.

Официальные лица Израиля считают, что администрация Байдена понимает всю сложность этого вопроса и пока воздержится от его продвижения. Однако правительство, вероятно, одобрит повторное открытие из уважения к пожеланиям США.

Ранее Курсор писал, что Израиль призывает США отложить открытие консульства для палестинцев в Иерусалиме. Израиль призывает США отложить планы по открытию консульства до стабилизации положения нового правительства.

Бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман считает, что открытие консульства палестинцев в Иерусалиме нарушает законы Израиля и США. Фридман заявил, что «консульство США в Иерусалиме для иностранцев явно противоречит американским законам».

Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль выступает против консульства палестинцев в Иерусалиме. Нетаниягу заявил, что Израиль предпочел бы, чтобы консульство другого субъекта — Палестинской автономии — не находилось на суверенной территории Израиля.

Курсор сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вновь откроют консульство в Иерусалиме для палестинцев.

Энтони Блинкен заявил, что потребует от Конгресса 75 миллионов долларов на помощь палестинцам. 32 миллиона долларов из этой суммы пойдут на дополнительную гуманитарную помощь.

Напомним, Курсор также писал, что Байден заявил, что ближневосточные страны должны признать Израиль. Президент США Джо Байден заявил, что единственным ключом к урегулированию палестино-израильского конфликта является реализация соглашения на основе создания двух независимых государств.