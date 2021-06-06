Депутат МЕРЕЦ вынуждена была покинуть дом из-за угроз правых активистов

Депутат левоцентристской партии МЕРЕЦ под руководством Ницана Горовица Тамар Зандберг вынуждена была вместе с маленькой дочерью бежать из дома после получения угроз со стороны правых активистов.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 1 июня, после распространения информации о том, что Зандберг опубликовала текст законопроекта об ограничении обращения несовершеннолетних в харедим.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В частности, ультрарадикальный сайт 0404 опубликовал не соответствующую действительности информацию о том, что Зандберг пригрозила тюрьмой хасидам ХАБАДа, предлагающим несовершеннолетним на улице повязать «тфилин».

У дома Зандберг в Тель-Авиве начались протесты также и в связи с намерением партии МЕРЕЦ поддержать правительство перемен во главе с партиями Еш Атид Яира Лапида и Ямина Нафтали Беннета.

На самом деле законопроект, предложенный Зандберг, предполагает ограничение по привлечению несовершеннолетних в харедим без контроля со стороны родителей.

По словам Зандберг, она получала на телефон и в социальных сетях серьезные угрозы, многие из которых касались ее ребенка.

Ранее Курсор сообщал, что Мансур Аббас сделал неожиданное признание о переговорах с Нетаниягу.

Мансур Аббас рассказал, почему присоединился к Лапиду и Беннету. Аббас заявил, что «он — часть палестинского народа и что он будет делать все, на благо арабских жителей Израиля».

Аббас Беннет объяснил решение о коалиции с Лапидом. В интервью журналистам канала Беннет сообщил, что его партия была единственной, не выступавшей против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, но и не поддерживающей его.