Депутатам из Объединенного списка пригрозили мерами за отказ от принятия присяги

В частности, пока депутаты не пройдут обязательную процедуру принятия присяги им будет отказано в финансировании советников, судебных расходов и оплаты заграничных поездок.

Об этом сообщает Walla.

При этом представители Объединенного списка, как ожидается, пройдут повторную процедуру принятия присяги в понедельник, 12 апреля.

Сагит Афик уточнила, что наряду с ограничениями в финансировании депутаты смогут повторно пройти процедуру присяги и полностью восстановить свои права.

Ранее Курсор сообщал, что депутаты Объединенного списка бойкотировали церемонию приведения к присяге в Кнессете.

Депутат Ави Маоз («Религиозный сионизм») пожаловался офицеру безопасности, что во время церемонии «У каждого есть имя», которая проводилась в здании Кнессета в память о жертвах Катастрофы, произошел очень неприятный инцидент. Он заявил, что некий гость пожелал смерти его семье в концлагере

Ривлин на открытии Кнессета умолял политиков проявить лидерство и положить конец кризису.

В ШАС и Яадут а-Тора все меньше верят в победу Нетаниягу.

По словам руководителя НДИ Авигдора Либермана, эпохе Нетаниягу приходит конец.

Объединённый список назвал условие поддержки Лапида. По сообщениям еврейских СМИ, Объединенный список поменялся местами с левым Мерецем и встретится с президентом Реувеном Ривлином позже этим вечером, чтобы рекомендовать кандидата на пост премьер-министра.

Также сообщалось, что Либерман готов рекомендовать Лапида на пост премьер-министра. Но, добавил Либерман, «если мы увидим [позже в процессе создания коалиции], что есть другой кандидат, у которого больше шансов, мы никого не будем бойкотировать и будем поддерживать кого-либо, чтобы предотвратить пятые выборы».

Ганц решил поддержать Лапида.