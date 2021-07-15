Депутатам, заразившимся COVID-19, будет запрещено голосовать — Мики Леви

Спикер Мики Леви заявил, что нельзя допускать того, чтобы больные COVID-19 находились в зале заседания Кнессета.

По сообщениям СМИ, накануне спикер Кнессета Мики Леви принял решение о том, что больные коронавирусом не будут допускаться на заседания в Кнессет, даже на голосование.

Перед принятием решение Леви проконсультировался со всеми соответствующими специалистами в Кнессете, среди которых были юридические консультанты, представители секретариата Кнессета и Минздрава.

«Право голоса является важным элементом деятельности государственного должностного лица и общественного представителя. Однако, во время эпидемии коронавируса, наша главная обязанность, как Кнессета, — защита здоровья общества и его избранных должностных лиц», — сказал Леви..

Спикер отметил, что на сегодняшний день нельзя, чтобы депутата с COVID-19 принимал участие в голосованиях.

Леви добавил, что он попытается найти возможное решение этого вопроса, чтобы «такие депутаты могли прийти в Кнессет и проголосовать».

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