Экологическая катастрофа в Израиле: пляжи средиземноморского побережья загрязнены нефтеотходами

Прошло более четырех месяцев после массового разлива нефтеотходов, в результате которого тонны смолы вымылись вдоль берегов Израиля от Рош-Ханикры до Ашкелона. Однако пляжи Израиля до сих пор загрязнены.
Напомним, что еще в феврале на средиземноморское побережье Израиля было смыто более 1000 тонн нефтеотходов. Управление природы и парков назвало это одной из самых масштабных экологических катастроф в Израиле.
Согласно заявлениям организаций, которые занимаются защитой экологии в Израиле, к ним до сих пор поступают сообщения о том, что люди замечают на пляжах нефтеотходы.
«Это демонстрирует отношение к загрязнению моря. Потребовалось что-то радикальное, чтобы люди осознали, что существует настоящая проблема. Смола по-прежнему загрязняет наши берега и пляж», заявили в организации Zalul.
Как рассказал Майкл Рафаэль из организации Mediterranean People’s Campaign, время имело решающее значение после того, как произошел разлив нефтеотходов.
«Отколовшаяся смола уже просачивается в песок, уже вторгаясь в экосистему. Убирать это очень сложно», — заявил он.
Рафаэль предупредил, что в ближайшее время ожидается еще один разлив, если правительственные постановления не изменятся.
«Последнее правительство планировало увеличить количество нефтяных барж для доставки в Эйлат и Ашкелон, что означает увеличение риска катастрофического разлива, который может разрушить залив Эйлата и прекрасное побережье Средиземного моря, которое у нас есть», — сказал он.
Ранее Курсор сообщал, что экологи заявили, что изменения климата сместили ось Земли.
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