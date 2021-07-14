Экологическая катастрофа в Израиле: пляжи средиземноморского побережья загрязнены нефтеотходами

16:40, 14 июля 2021
Новости Израиля, Происшествия, Zahav
Пляжи Израиля фото
Пляжи Израиля
Фото: Yaakov Lederman/FLASH90

Прошло более четырех месяцев после массового разлива нефти на пляжи Израиля, однако страна до сих пор ликвидирует последствия этой экологической катастрофы.

Прошло более четырех месяцев после массового разлива нефтеотходов, в результате которого тонны смолы вымылись вдоль берегов Израиля от Рош-Ханикры до Ашкелона. Однако пляжи Израиля до сих пор загрязнены.

Напомним, что еще в феврале на средиземноморское побережье Израиля было смыто более 1000 тонн нефтеотходов. Управление природы и парков назвало это одной из самых масштабных экологических катастроф в Израиле.

Согласно заявлениям организаций, которые занимаются защитой экологии в Израиле, к ним до сих пор поступают сообщения о том, что люди замечают на пляжах нефтеотходы.

«Это демонстрирует отношение к загрязнению моря. Потребовалось что-то радикальное, чтобы люди осознали, что существует настоящая проблема. Смола по-прежнему загрязняет наши берега и пляж», заявили в организации Zalul.

Как рассказал Майкл Рафаэль из организации Mediterranean People’s Campaign, время имело решающее значение после того, как произошел разлив нефтеотходов.

«Отколовшаяся смола уже просачивается в песок, уже вторгаясь в экосистему. Убирать это очень сложно», — заявил он.

Рафаэль предупредил, что в ближайшее время ожидается еще один разлив, если правительственные постановления не изменятся.

«Последнее правительство планировало увеличить количество нефтяных барж для доставки в Эйлат и Ашкелон, что означает увеличение риска катастрофического разлива, который может разрушить залив Эйлата и прекрасное побережье Средиземного моря, которое у нас есть», — сказал он.

Ранее Курсор сообщал, что экологи заявили, что изменения климата сместили ось Земли.

Кроме того, наш портал писал, что в Израиле уже к 2035 году могут перейти на электробусы.

Автор материала:
Аарон Кальвин

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