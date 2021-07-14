Экологическая катастрофа в Израиле: пляжи средиземноморского побережья загрязнены нефтеотходами

Прошло более четырех месяцев после массового разлива нефти на пляжи Израиля, однако страна до сих пор ликвидирует последствия этой экологической катастрофы.

Прошло более четырех месяцев после массового разлива нефтеотходов, в результате которого тонны смолы вымылись вдоль берегов Израиля от Рош-Ханикры до Ашкелона. Однако пляжи Израиля до сих пор загрязнены.

Напомним, что еще в феврале на средиземноморское побережье Израиля было смыто более 1000 тонн нефтеотходов. Управление природы и парков назвало это одной из самых масштабных экологических катастроф в Израиле.

Согласно заявлениям организаций, которые занимаются защитой экологии в Израиле, к ним до сих пор поступают сообщения о том, что люди замечают на пляжах нефтеотходы.

«Это демонстрирует отношение к загрязнению моря. Потребовалось что-то радикальное, чтобы люди осознали, что существует настоящая проблема. Смола по-прежнему загрязняет наши берега и пляж», заявили в организации Zalul.

Как рассказал Майкл Рафаэль из организации Mediterranean People’s Campaign, время имело решающее значение после того, как произошел разлив нефтеотходов.

«Отколовшаяся смола уже просачивается в песок, уже вторгаясь в экосистему. Убирать это очень сложно», — заявил он.

Рафаэль предупредил, что в ближайшее время ожидается еще один разлив, если правительственные постановления не изменятся.

«Последнее правительство планировало увеличить количество нефтяных барж для доставки в Эйлат и Ашкелон, что означает увеличение риска катастрофического разлива, который может разрушить залив Эйлата и прекрасное побережье Средиземного моря, которое у нас есть», — сказал он.

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