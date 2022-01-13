Эксперты ООН призывают Иран прекратить казнь человека, осужденного за убийство как несовершеннолетнего

Казнь Шахбази была назначена на 5 января, но была временно приостановлена.

В четверг группа независимых экспертов Организации Объединенных Наций по правам человека призвала Тегеран остановить неминуемую казнь человека, осужденного за убийство одноклассника, когда он был несовершеннолетним.

Об этом сообщает timesofisrael.com.

«Мы призываем иранские власти немедленно и навсегда остановить казнь Хосейна Шахбази и отменить его смертный приговор в соответствии с международным правом в области прав человека», — говорится в заявлении экспертов.

Шахбази, которому сейчас 20 лет, было всего 17 лет, когда он был арестован в 2018 году за смертельное ножевое ранение одноклассника во время драки между четырьмя людьми. Четыре эксперта ООН — по правам ребенка, внесудебным казням, пыткам и ситуации с правами в Иране — указали, что суд частично опирался на признания, которые, как сообщается, были получены под пытками.

Эксперты, назначенные ООН, но не выступающие от ее имени, подчеркнули, что Шахбази не давали доступа к адвокату и его семье в течение 11 дней допросов в полиции. Казнь Шахбази была назначена на 5 января, но была временно приостановлена, заявили эксперты, предупредив, что ему «по-прежнему угрожает неминуемая казнь».

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