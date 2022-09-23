El Al заявила об увеличении количества рейсов из росии

В национальной израильской авиакомпании сообщили о запланированном значительном увеличении количества рейсов из москвы в Тель-Авив.

С 1 ноября резко возрастет количество рейсов из российской федерации* в Израиль.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Авиакомпания El Al, как и ожидалось, резко увеличит количество прямых рейсов из москвы в Тель-Авив. С 1 ноября, будут два ежедневных рейса пять дней в неделю с воскресенья по четверг.

Цена билета предположительно 825 евро в один конец.

Ранее Курсор писал, что El Al сообщила о внушительных доходах: в чем причина и как изменились цены на билеты. Израильская национальная авиакомпания El Al восстанавливается после пандемии и многомесячного рабочего спора, из-за которого рейсы отменялись почти ежедневно.

Также мы информировали, что стало известно, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. В российской федерации из-за санкций, которые были введения ЕС в связи с агрессией против Украины, растет дефицит и падают доходы бюджета. У Зеленского отметили, что каждый год на мобилизацию из казны будет тратиться минимум 1,3 триллиона рублей.

Еще мы писали, что в британской разведке говорят, что реализовать план по призыву 300 тысяч резервистов будет сложно, поскольку страна столкнется с рядом логистических и административных проблем.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!