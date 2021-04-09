Ганц дал комментарий об ответе Израиля МУС

Министр обороны Бенни Ганц прокомментировал в пятницу утром ответ Израиля на расследование Международного уголовного суда в отношении Израиля в отношении военных преступлений, заявив, что, по его мнению, «справедливость восторжествовала. Это не только проблема «технической правовой» нехватки полномочий, это вопрос справедливости и морали».

Об этом пишет JPost.

«Я уверен, что многие страны поймут, что нет места для расследования, которое может нанести вред многим другим странам в будущем, и, конечно, такое расследование затруднит нам развитие наших отношений с палестинцами и улучшению регионального положения».

Ганц также участвовал в мемориальной церемонии, посвященной 80-летию Пальмы в Шаар ха-Гай.

Ранее Курсор писал, что Израиль отказывается сотрудничать с МУС в рамках расследования военных преступлений. Отмечается, что решение было принято после того, как вопрос обсудили премьер-министр Биньямин Нетаниягу, глава минобороны Бени Ганц, министр образования Йоав Галант, министр энергетики Юваль Штайниц, генпрокурор Авихай Мандельблит, глава совета по нацбезопасности Мейр Бен-Шаббат.

Ранее Курсор сообщал, что Израиль до последнего не озвучивал свою позицию в отношении предстоящего расследования МУС.

премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет заседание, на котором будет обсуждаться предстоящее расследовании МУС предполагаемых «военных преступлений» Израиля и палестинских террористов.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о снятии санкций с главного прокурора МУС Фату Бенсуда и ее помощника, которые инициировал бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее Курсор писал, что ЕС приветствует решение США отменить санкции против прокурора МУС.

СМИ: у Израиля осталось 9 дней на подачу заявления об отсрочке расследования МУС. Ответ Иерусалима в МУС должен быть получен 9 апреля, через месяц после того, как прокурор МУС Фату Бенсуда отправила письмо, уведомляющее Израиль о том, что она начинает расследование« военных преступлений».

Отчет: МУС дал Израилю и Палестине месяц для подачи заявления об отсрочке расследования. Чтобы получить отсрочку, любая из сторон должна доказать, что она способна расследовать дело самостоятельно.

Президент Реувен Ривлин призывает Францию поддержать Израиль и выступить против МУС. Ривлен призвал правительство Франции и другие европейские страны выступить против решения Международного уголовного суда о начале расследования в отношении ЦАХАЛа.