Глава минфина пожаловался на блокирование инициативы по выплате компенсаций городам, пострадавшим от беспорядков

Глава минфина Исраэль Кац сообщил, что его инициатива по выплате компенсаций городам, пострадавшим в результате арабских беспорядков была заблокирована представителем офиса генпрокурора Авихая Мандельблита.

При этом Кац заявил, что представители минфина поддержали его инициативу в отличие от сотрудников офиса генпрокурора и правительственного юридического советника Авихая Мандельблита.

Об этом сообщают Детали.

«Что касается городов со смешанным населением, я подумал, что на этот раз требуется компенсация за косвенный ущерб. Есть такие города, как Акко и Лод, где предприятия закрылись на семь дней. В министерстве финансов согласились со мной. Но юристы посчитали, что у министерства финансов нет на это полномочий, и не утвердили предложение. Представитель юридического советника правительства разъяснил, что нет полномочий. Если необходимо принять законы, кнессет быстро примет законы для городов со смешанным населением», – сообщил глава минфина.

Руководитель финансового комитета Кнессета, депутат Яадут а-Тора Моше Гафни отметил, что возмущен блокированием данной инициативы и желает знать причину.

«Я хочу понять, почему они не утвердили? Во время предыдущих военных операций не было инцидентов в городах со смешанным населением, поэтому я рад, что министр поднимает этот вопрос, и он должен быть одобрен, если только юристы не придут и не скажут, в чем причина. Они это скрыли, это непрозрачно», – отметил Гафни.

Представитель минюста Эльад Сломянский отметил, что глава минфина не уполномочен определять выплату косвенных компенсаций городам, пострадавшим в результате арабских беспорядков. В его полномочия входит только определение компенсаций за прямой ущерб.

«Я предлагаю вам изменить толкование вашего закона. Заместитель юридического советника правительства – не указ Моисею с Синая. Речь идет о враждебных действиях, поэтому у министра есть полномочия», – возразил ему Гафни.

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