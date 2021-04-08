Глава Моссада отправится в США, чтобы представить доказательства против Ирана

Главная цель визита главы Моссада в в Вашингтон — помешать США вновь вступить в ядерную сделку 2015 года без уступок со стороны Ирана.

Ожидается, что в ближайшие дни директор разведывательного агентства Моссада Йоси Коэн отправится в Вашингтон для встреч с высокопоставленными представителями Белого дома и американской разведки. Об этом сообщил 13-й канал, пишет Israel Hayom.

Это будет первый визит израильского чиновника в США на высоком уровне с тех пор, как президент Джо Байден вступил в должность 20 января этого года.

Согласно отчету, Коэн должен встретиться с несколькими ключевыми должностными лицами Белого дома. Однако пока нет информации о том, сможет ли Коэн получить аудиенцию у Байдена.

Ожидается, что Коэн представит «официальные доказательства лжи Ирана», которые «скрывают важные элементы его ядерной программы»

Цель Израиля состоит в том, чтобы помешать США вновь вступить в ядерную сделку 2015 года в ее первоначальной форме, не сделав при этом серьезных уступок со стороны Ирана, который оставался непреклонным в отношении того, что США должны отменить санкции против него, прежде чем начнутся какие-либо обсуждения.

Визит состоялся в связи с тем, что США и Иран назвали «конструктивными» непрямые переговоры, которые начались во вторник, 6 апреля, в Вене.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль не будет связан соглашением, которое позволит Ирану создать ядерную бомбу.

Ранее Курсор пиал, что Иран в 2021 году произвел более 50 кг обогащенного на 20% урана. Иран производит высокообогащенный уран невероятными темпами, опережаю даже свои планы на 40%.

Иран и США проведут в Вене переговоры по ядерному соглашению. Иран и США проведут непрямые переговоры, чтобы вернуть обе страны в полное соблюдение ядерной сделки 2015 года, от которой Вашингтон отказался три года назад.

Ранее Курсор писал, что Иран не прекратит 20-процентное обогащение урана.

В Иране заявили, что обещания США об отмене санкций не вызывают доверия. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в воскресенье, что Иран не поверил обещаниям США об отмене санкций и что Тегеран вернется к своим обязательствам по ядерной сделке 2015 года только после того, как Вашингтон полностью отменит санкции.

Курсор также сообщал, что США продлили санкции против Ирана.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обсудил с вице-президентом США иранскую ядерную проблему.

Курсор также сообщал, что глава минобороны Бени Ганц заявил о готовности ЦАХАЛа к военному ответу Ирану и Хизбалле.

Ганц предупредил о возможных военных действиях против Ирана.

В ООН подтвердили, что Иран увеличил количество обогащенного урана. По данным ООН на текущий момент Иран имеет почти 3 тонны обогащенного урана, хотя по соглашению максимально возможные запасы урана в стране не должны превышать 200 кг.

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Экс-замглавы Моссада раскритиковал политику премьер-министра Биньямина Нетаниягу в отношении Ирана.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль не возлагает надежд на ядерное соглашение с Ираном. Нетаниягу заявил, что Израиль будет проводить самостоятельную политику в отношении противодействия попыткам Ирана разработать ядерное оружие.

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Нетаниягу обсудил с высокопоставленными чиновниками ядерную сделку Ирана.

Ранее Курсор писал, что Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн могут создать военный альянс. Переговоры об оборонном союзе, вероятно, являются ответом на «растущую иранскую угрозу».

Экс-замглавы Моссада раскритиковал политику премьер-министра Биньямина Нетаниягу в отношении Ирана.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Израиль и Саудовская Аравия должны быть вовлечены в переговоры по ядерной сделке с Ираном. Макрон предложил выступить в роли «честного посредника» в переговорах между США и Ираном, чтобы возродить ядерное соглашение 2015 года.

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