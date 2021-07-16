Исследователи из Израиля выяснили разницу в иммунитете от COVID-19 у женщин и мужчин

Израильские исследования показывают, что уровни антител к COVID-19 различаются у мужчин и женщин.

В заявлении Тель-Авивского университета говорится, что новое исследование, проведенное в Израиле, показало, что уровни антител COVID-19 меняются в зависимости от возраста и биологического пола, при этом у мужчин и женщин на разных этапах жизни развиваются разные уровни белков, уничтожающих вирус.

Совместное исследование ТАУ и Медицинского центра Шамир было опубликовано в онлайн-журнале Medrxiv и еще не прошло рецензирование.

В период с 8 ноября 2020 года по 5 марта 2021 года исследователи проанализировали 26 170 образцов крови, собранных у инфицированных COVID-19, у тех, кто был вакцинирован против коронавируса, и у невакцинированных людей, подозреваемых в заражении COVID-19, но у которых не было симптомов.

«Различия в уровнях антител между различными группами отражают многочисленные недостаточно изученные явления с потенциальными клиническими последствиями, такие как несоответствие между симптоматическим и бессимптомным COVID19 в зависимости от возраста и пола», — заключили исследователи в своем исследовании.

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«Хотя необходимы дополнительные исследования, результаты могут указывать на необходимость в различных методах стимулирования выработки антител у мужчин и женщин», — сказал исследователь TAU Ноам Шомрон, один из авторов исследования.

Шомрон опасался делать какие-либо упреждающие предположения на основании результатов. Как ученые, «мы не любим делать поспешных выводов, особенно в отношении COVID-19». Но «один вывод состоит в том, что вакцина, безусловно, прекрасна».

Шомрон сотрудничал с доктором Адиной Бар Хаим из Медицинского центра Шамир.

Другой ключевой вывод исследования заключался в том, что иммунный ответ у тех, кто был вакцинирован, был намного сильнее, чем у тех, кто выздоровел от COVID-19.

«Фактически, уровень антител, обнаруженных в крови вакцинированных лиц, был в четыре раза выше, чем у выздоравливающих», — говорится в заявлении TAU.

Были проведены сравнения между мужчинами и женщинами одного возраста, которые заразились или были вакцинированы примерно в одно и то же время.

Шомрон отметил, что образцы были взяты у вакцинированных людей через две-четыре недели после того, как им ввели вторую дозу вакцины. По его словам, образцы инфицированных COVID-19 были взяты у пациентов, которые лечились в больницах, пока у них еще не было симптомов.

Исследователи заметили, что у женщин уровни антител повышались с 51 года по сравнению с уровнями у мужчин того же возраста.

«Это явление может быть связано с наблюдаемыми примерно в этом возрасте изменениями уровня гормона эстрогена, которые влияют на иммунную систему», — говорится в заявлении.

У мужчин повышение уровня антител наблюдалось раньше, начиная примерно с 35 лет.

«Это может быть связано с изменениями уровня мужского полового гормона тестостерона и влиянием на иммунную систему», — говорится в заявлении.

По словам Шомрона, аналогичные различия в наличии антител у мужчин и женщин разного возраста также наблюдались во время вспышек SARS и MER в 2003 и 2012 годах соответственно.

Эстроген обладает иммуномодулирующим действием, которое служит защитным фактором против коронавируса. Исследователи пишут, что повышение уровня антител у женщин после 51 года может быть результатом снижения уровня эстрогена в менопаузе. Тем не менее, подчеркивается, что влияние тестостерона на патологию COVIC-19 «менее устойчиво, и связь не столь надежна».

В целом исследователи заметили, что молодые люди сохраняют более высокие концентрации антител в течение более длительного периода по сравнению с вакцинированными людьми старшего возраста. Была обнаружена разница в «десятки процентов» в снижении уровня антител между более молодой и «очень пожилой» возрастными группами.

«У молодых людей высокая концентрация антител обычно является результатом сильного иммунного ответа, тогда как у пожилых людей она обычно указывает на чрезмерную реакцию иммунной системы, связанную с тяжелым заболеванием», — говорится в сообщении.

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