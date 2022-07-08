Из продажи изымается популярное мороженное: найдено ядовитое вещество

В минздраве решили изъять партию мороженного Häagen-Dazs из продажи. Дело в том, что во время анализа в этом продукте было обнаружено ядовитое вещество — оксид этилена.

Отзыву подлежат партии, срок годности которых истекает: 03.08.2022, 21.08.2022, 18.01.2023, 07.03.2023, 09.04.2023, 23.04.2023.

Отметим, что оксид этилена является опасным горючим веществом, обладающим раздражающим, сенсибилизирующим, канцерогенным и наркотическим действием, может вызывать острое отравление.

Тех, кто все-таки купил мороженное, просят ни в коем случае его не употреблять, а позвонить на горячую линию компании для получения компенсации по номеру:

1-800-224-674

| Les pots de glace à la vanille Haagen-Dazs sont concernés par un rappel national en raison de traces d’un pesticide cancérogène. (Officiel) #HaagenDazs pic.twitter.com/ZLeX1Hc25Z — Cerfia (@CerfiaFR) July 7, 2022

Ранее наш сайт писал, что в минздраве заявили об успешной вакцинации от полиомиелита. Руководитель службы общественного здравоохранения Израиля д-р Шарон Алрой-Прейс объявила кампанию по вакцинации от полиомиелита успешной.

Кроме того, редакция нашего портала сообщала, что в минздраве Израиля выяснили, кто сильнее подвержен риску инсульта.

Еще Курсор писал, что минздрав отчитался о результате проверки отеля в Эйлате, где отравились гости.