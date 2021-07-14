Израиль должен готовиться к тому, что Иран получит ядерное оружие — Бени Ганц

Министр обороны Бенни Ганц заявил, что Израиль должен подготовиться к возможности того, что Иран получит ядерное оружие.

«Перед лицом иранского вооружения ядерным оружием у нас нет другого выбора, кроме как наращивать наши силы, полагаться на наш человеческий капитал и адоптировать наши планы», — сказал Ганц на выпускной церемонии Колледжа национальной обороны Израиля.

В последние месяцы США и Иран вели переговоры о взаимном возвращении к ядерной сделке 2015 года, но на этих переговорах пока не удалось добиться прорыва.

Израиль же не является участником ядерной сделки, а потому может действовать так, как считает нужным. Он прилагает все силы, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.

В своем выступлении Ганц призвал правительство разрешить службам безопасности страны «поддерживать военное превосходство в регионе. Очевидно, речь идет об увеличении бюджета для Армии обороны Израиля.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц заявил, что развитие Газы напрямую зависит от возвращение израильских пленников домой.

Кроме того, наш портал сообщал, что Ганц инициирует госрасследование фактов коррупции при покупке подводных лодок.