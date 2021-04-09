Израиль лидирует в мире по количеству детей, гибнущих в результате ДТП

Только за этот год в результате ДТП в Израиле погибло уже 77 человек.

При этом за первую неделю апреля в результате ДТП погибло не менее 7 человек.

Об этом сообщают Детали.

В частности, 36 человек погибли в результате ДТП в городах, 42 человека стали жертвами аварий на междугородних трассах, из них 25 израильтян были пешеходами, а 27 погибли в результате столкновений с грузовиками и другим тяжелым транспортом.

Среди жертв ДТП в этом году 16 человек управляли мотоциклом, 5 – использовали электровелосипеды и самокаты, 4 – обычные велосипедисты, 13 – недавно получившие права владельцы авто.

За последние 10 лет в Израиле в результате ДТП в среднем ежегодно гибнет 24 ребенка в возрасте до 14 лет.

За прошлый год в ДТП пострадали 1 тыс 650 детей, из которых 21 ребенок погиб, 160 получили серьезные травмы.

Согласно отчету, подготовленному организацией Ор ярок, наибольшее количество детских смертей в результате ДТП за прошлый год отмечено на юге Израиля.

А 2010 по 2019 год в ДТП на юге Израиля погибло не менее 148 детей и подростков.

Согласно данным Бюро статистики, Израиль занимает первое место в мире по детской смертности в результате ДТП.

Каждое лето в дорожно-транспортных происшествиях получают травмы в среднем более 1500 детей и подростков.

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