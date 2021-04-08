Израиль осуждает возобновление Байденом финансирования БАПОР

Президент США Джо Байден обещал во время своей президентской кампании, что возобновит такое финансирование, но еще не выполнил свое обещание.

Израиль предупредил администрацию президента США Джо Байдена, что его решение о возобновлении финансирования Агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) только поможет усложнить урегулирование конфликта. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Позиция Израиля заключается в том, что организация в ее нынешнем виде увековечивает конфликт и не способствует его разрешению», — заявили в МИД.

Этот шаг был частью более широкого американского политического решения начать восстановление гуманитарного финансирования и финансирования безопасности для палестинцев, которое было полностью прекращено бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Объявление госсекретарем Энтони Блинкена о пакете финпомощи в размере 235 млн. долларов, включая 150 млн. долларов для БАПОР, рассматривалось как первый шаг в восстановлении двусторонних связей с палестинской администрацией, которые были прерваны в эпоху Трампа. Еще 75 млн. долларов из этого пакета были выделены на экономическую помощь и помощь в целях развития, 10 млн. долларов — на программы миростроительства.

В дополнение к объявлению в среду, ожидается, что около 40 млн. долларов будет выделено палестинским силам безопасности, а 15 млн. долларов на помощь в связи с COVID-19 было выделено в прошлом месяце.

«Мы планируем возобновить американскую экономическую помощь, помощь в области развития и гуманитарную помощь палестинскому народу. США привержены делу обеспечения процветания, безопасности и свободы как для израильтян, так и для палестинцев ощутимыми способами в ближайшем будущем, что важно само по себе, но также как средство продвижения к согласованному решению о создании двух государств», — сказал Блинкен.

Офис президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса и премьер-министр ПА Мохаммед Штайе приветствовали этот шаг и призвали президента США Джо Байдена предпринять дополнительные шаги для продвижения прав палестинцев и содействия урегулированию конфликта с Израилем на основе создания двух государств.

«Мы призываем американскую администрацию проложить новый политический путь, отвечающий правам и чаяниям палестинского народа на основе международного права и резолюций ООН», — написал Штайе в Twitter.

Восстановление финансирования США не включает прямую финансовую помощь властям ПА. Закон Тейлора Форса от 2018 года запрещает такое прямое финансирование до тех пор, пока ПА не прекратит ежемесячные выплаты террористам и их семьям. Финансирование палестинских сил безопасности было исключено из этого закона.

Принятый в том же году Закон о разъяснениях по борьбе с терроризмом также создал препятствия на пути оказания гуманитарной помощи, но поправки к законодательству устраняют такие препятствия.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс разъяснил журналистам, что любое финансирование является законным в соответствии с американским законодательством.

«Я просто хочу подчеркнуть, что вся эта помощь полностью соответствует соответствующему законодательству США, включая эти два закона», — сказал Прайс.

Израиль, однако, не согласился с финансированием США БАПОР, которое Трамп приостановил.

«Возобновление помощи БАПОР должно сопровождаться существенными и необходимыми изменениями в характере, целях и поведении организации», — заявили в МИД Израиля.

Посол в ООН Гилад Эрдан сказал, что он также предупредил Государственный департамент об опасности такой деятельности, в частности, не обеспечив исключения «подстрекательства» и «антисемитского содержания» из его образовательной программы.

«Израиль категорически против антиизраильской и антисемитской деятельности, происходящей на объектах БАПОР. Мы считаем, что это агентство ООН для так называемых «беженцев» не должно существовать в его нынешнем формате. БАПОР регулярно использует материалы, подстрекающие к Израилю, и искаженное определение, используемое агентством для определения того, кто является «беженцем», лишь увековечивает конфликт», — сказал Эрдан.

Представитель ООН Стефан Дужаррик заявил, что надеется, что восстановление финансирования США побудит другие страны поступить так же.

«Был ряд стран, которые значительно сократили или прекратили взносы в БАПОР. Мы надеемся, что решение Америки побудит других присоединиться в качестве доноров БАПОР», — сказал Дуджаррик.

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