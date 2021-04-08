Израиль осуждает возобновление Байденом финансирования БАПОР

Израиль предупредил администрацию президента США Джо Байдена, что его решение о возобновлении финансирования Агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) только поможет усложнить урегулирование конфликта. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
«Позиция Израиля заключается в том, что организация в ее нынешнем виде увековечивает конфликт и не способствует его разрешению», — заявили в МИД.
Этот шаг был частью более широкого американского политического решения начать восстановление гуманитарного финансирования и финансирования безопасности для палестинцев, которое было полностью прекращено бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Объявление госсекретарем Энтони Блинкена о пакете финпомощи в размере 235 млн. долларов, включая 150 млн. долларов для БАПОР, рассматривалось как первый шаг в восстановлении двусторонних связей с палестинской администрацией, которые были прерваны в эпоху Трампа. Еще 75 млн. долларов из этого пакета были выделены на экономическую помощь и помощь в целях развития, 10 млн. долларов — на программы миростроительства.
В дополнение к объявлению в среду, ожидается, что около 40 млн. долларов будет выделено палестинским силам безопасности, а 15 млн. долларов на помощь в связи с COVID-19 было выделено в прошлом месяце.
«Мы планируем возобновить американскую экономическую помощь, помощь в области развития и гуманитарную помощь палестинскому народу. США привержены делу обеспечения процветания, безопасности и свободы как для израильтян, так и для палестинцев ощутимыми способами в ближайшем будущем, что важно само по себе, но также как средство продвижения к согласованному решению о создании двух государств», — сказал Блинкен.
Офис президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса и премьер-министр ПА Мохаммед Штайе приветствовали этот шаг и призвали президента США Джо Байдена предпринять дополнительные шаги для продвижения прав палестинцев и содействия урегулированию конфликта с Израилем на основе создания двух государств.
«Мы призываем американскую администрацию проложить новый политический путь, отвечающий правам и чаяниям палестинского народа на основе международного права и резолюций ООН», — написал Штайе в Twitter.
Восстановление финансирования США не включает прямую финансовую помощь властям ПА. Закон Тейлора Форса от 2018 года запрещает такое прямое финансирование до тех пор, пока ПА не прекратит ежемесячные выплаты террористам и их семьям. Финансирование палестинских сил безопасности было исключено из этого закона.
Принятый в том же году Закон о разъяснениях по борьбе с терроризмом также создал препятствия на пути оказания гуманитарной помощи, но поправки к законодательству устраняют такие препятствия.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс разъяснил журналистам, что любое финансирование является законным в соответствии с американским законодательством.
«Я просто хочу подчеркнуть, что вся эта помощь полностью соответствует соответствующему законодательству США, включая эти два закона», — сказал Прайс.
Израиль, однако, не согласился с финансированием США БАПОР, которое Трамп приостановил.
«Возобновление помощи БАПОР должно сопровождаться существенными и необходимыми изменениями в характере, целях и поведении организации», — заявили в МИД Израиля.
Посол в ООН Гилад Эрдан сказал, что он также предупредил Государственный департамент об опасности такой деятельности, в частности, не обеспечив исключения «подстрекательства» и «антисемитского содержания» из его образовательной программы.
«Израиль категорически против антиизраильской и антисемитской деятельности, происходящей на объектах БАПОР. Мы считаем, что это агентство ООН для так называемых «беженцев» не должно существовать в его нынешнем формате. БАПОР регулярно использует материалы, подстрекающие к Израилю, и искаженное определение, используемое агентством для определения того, кто является «беженцем», лишь увековечивает конфликт», — сказал Эрдан.
Представитель ООН Стефан Дужаррик заявил, что надеется, что восстановление финансирования США побудит другие страны поступить так же.
«Был ряд стран, которые значительно сократили или прекратили взносы в БАПОР. Мы надеемся, что решение Америки побудит других присоединиться в качестве доноров БАПОР», — сказал Дуджаррик.
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