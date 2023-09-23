На акции протеста накануне Йом-Кипура выйдут тысячи израильтян

Протесты пройдут под лозунгом: «Нет прощения попыткам превратить Израиль в диктатуру».

Десятки тысяч человек соберутся на митинги по всей стране против реформы судебной системы.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление протестующих.

Издание напоминает, что это уже 38-я неделя протестов. Поскольку Йом-Кипур начнется в воскресенье вечером, израильские протесты будут повторять тему самого святого дня в иудаизме и пройдут под лозунгом: «Нет прощения попыткам превратить Израиль в диктатуру».

Лидеры протеста заявили, что «угрозы в адрес судей Верховного суда и намерение не подчиниться их решениям не будут пропущены мимо народа Израиля».

«Подстрекательство против американского еврейства, против судей Верховного суда и протестующих разрушает нас снаружи и внутри», — говорится в заявлении.

Как сообщал Курсор, на днях Биньямин Нетаниягу провел встречу в Калифорнии с известным американским миллиардером Илоном Маском. На следующий день глава правительства отправился в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН. В кулуарах мероприятия Нетаниягу провел переговоры с президентом США Джо Байденом, украинским лидером Владимиром Зеленским и с лидерами других государств.

Ранее Курсор писал о том, что противники судебной реформы анонсировали новые массовые демонстрации. Отмечается, что это уже 37-я неделя подряд, когда противники законодательных изменений выйдут на акции протеста.

Согласно сообщению, на главную демонстрацию в Каплане в Тель-Авиве с бульвара Ротшильда отправится так называемый «Марш победы демократии». Кроме того, демонстрации пройдут в Хайфе, Гиватаиме, Рош-Пине и других населенных пунктах.

Также мы сообщали, что на 37-й неделе прерывается традиция проведения протестов против судебной реформы на исходе каждой субботы на улице Каплана в Тель-Авиве. Организаторы акции объявили, что в связи с празднованием еврейского Нового года демонстраций в ближайший шабат не будет.