Израиль впервые избран в Экономический и Социальный Совет ООН

Израиль стал членом Экономического и Социального Совета ООН и теперь наряду с другими членами может полноправно голосовать и выдвигать инициативы.

Израиль был впервые избран членом Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) в понедельник, получив более двух третей голосов стран-членов ООН. 154 страны выразили свою поддержку Израилю, который теперь будет иметь возможность голосовать, предлагать идеи для обсуждения, начинать инициативы и многое другое в одном из трех основных органов ООН.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Выбор Израиля для работы в ЭКОСОС — это признание наших инноваций и творчества, которые служат на благо всех стран мира, а также свидетельство наших дипломатических усилий во всем международном сообществе», — сказал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан после голосования. «Я буду продолжать вести Государство Израиль к дальнейшим достижениям и расширять сотрудничество в ООН, несмотря на усилия палестинцев и их сторонников».

ЭКОСОС, который, наряду с Советом Безопасности и Советом по правам человека, является одним из трех основных органов ООН. Он насчитывает всего 54 члена (из 193 государств-членов ООН) и занимается всеми вопросами экономики, развития и окружающей среды, а также различными гуманитарными проблемами. ЭКОСОС также отвечает за утверждение планов действий постоянных комитетов, работающих под его руководством по ряду вопросов, таких как Комитет по положению женщин, Статистический комитет, Комитет по неправительственным организациям, Комитет по наркотикам, Народонаселение. Комитет по развитию, Форум по лесному хозяйству и многое другое. Страны номинированы в составе региональных блоков, а кандидатура Израиля выдвигается от имени Группы западноевропейских и других стран (WEOG).

Ранее Курсор сообщал, что в минфине заявили, что тенденция роста цен не продлится долго. В министерстве финансов заявили, что тенденция роста цен не сохранится в среднесрочной перспективе. Так, соответствующий обзор был опубликован экономистом Широй Гринберг. Так, специалисты не считают, что это начало инфляции.